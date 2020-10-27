抑郁了？孩子越独立心理越健康

近期，国家卫健委发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，提出各个高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注。北京大学第六医院副院长司天梅教授认为，关注青少年心理健康非常必要。她告诉中青报·中青网记者，根据中国精神卫生调查数据，我国心境障碍终身患病率是7.4%，主要包含了抑郁症；焦虑障碍的终身患病率为7.6%。三四十年前，医学界曾认为儿童青少年不会发生抑郁症，然而近些年研究表明，儿童青少年不仅也会发生抑郁症，而且抑郁症对儿童青少年影响更为严重。这与儿童青少年心理发育特点相关，高中、大学时期是一个人身体和心理成长变化最快的时期，也是情绪和行为问题的好发时段。儿童青少年一旦发生抑郁症，很多会持续到成年。

与成年抑郁症一样，青少年抑郁症的病因及病理机制尚未确定，近年来的研究提示，可能与遗传素质、环境因素以及一些个体使用精神活性物质相关。不容忽视的是，青少年抑郁症的产生也与个体对压力的承受能力变差、应对压力技巧不够等有关。青少年在高中和大学期间不仅面临学业压力，有时还要承受家庭关系、师生关系、同学关系以及一些意外社会应激等压力，如果没能及时有效舒缓压力和引导以正确应对及排解这些应激，就有发生抑郁症的风险。青少年有时无法适当表达他们的不良情绪，可能会出现冲动性行为，甚至有自残和自杀的风险，必须引起重视。

并不是所有的“抑郁”都是抑郁症

司天梅同时指出，出现抑郁也不必过于紧张，很多人只是短暂地出现抑郁情绪，并没有达到抑郁症的程度。司天梅举例说，有的孩子因为考试没考好，情绪低落，忽然对自己没了信心，这就只是抑郁情绪。孩子出现抑郁情绪后，家人、老师或专业心理咨询人员及早给予帮助，引导孩子有规律地生活，调整学习方法，鼓励孩子树立对自己的信心，帮助他走出目前的困境，找到下一个努力的目标。只要及早发现，及早进行心理支持，孩子的抑郁情绪就可能被纠正过来。

司天梅告诉中青报·中青网记者，抑郁症有严格的诊断标准。抑郁症是以抑郁情绪、思维缓慢、行为异常为核心的一种精神障碍，并不是所有的抑郁情绪都是抑郁症。至少要符合5条症状标准，症状持续至少两周以上，并且影响到一个人正常的生活和社会功能，才能被诊断为抑郁症。抑郁症的表现除了有抑郁情绪，还有认知功能障碍，例如自我评价低、自责、感觉无助、悲观、敏感、注意力不集中、爱忘事等，有些人还会伴有躯体反应，例如食欲减退、体重减轻、疲乏易累、精力不足、头晕、身体疼痛等。

司天梅说，抑郁筛查也不同于抑郁诊断。筛查问卷只能筛查出一个人可能存在抑郁情绪，但并不能通过筛查就诊断一个人是否患有抑郁症。对于筛查结果异常的学生，司天梅建议到专科医院进行诊断，看看是不是抑郁症。

司天梅介绍说，临床实践中，抑郁症分为轻度、中度和重度。轻度抑郁症可以通过心理治疗解决，有很多针对儿童青少年的认知行为治疗，能够帮助孩子减轻症状，走出抑郁。中重度抑郁症则需要接受药物治疗。青少年抑郁症的发生虽然无法预测，但可以通过一些方法促进青少年心理健康，例如引导孩子规律生活和保证充足睡眠，培养某种兴趣爱好，养成运动习惯，训练孩子的自控能力，帮助孩子调整认知方式，培养积极向上的心态等。

青少年心理问题折射出家庭沟通方式需要改善

司天梅在临床中发现，很多青少年的情绪问题来自与父母沟通方式存在问题。很多父母对孩子过度保护，“替孩子解决”很多成长中需要孩子们自己思考、作抉择或处理的问题，使孩子们在学习生活或交往中，遇到问题自己没有应对能力和处置经验。也有一些父母对孩子期望值很高，经常在言语和行动中流露孩子做得不够好，“怎么就不如邻居的孩子”“别人家的孩子怎么那么好”，这些也在无形中让孩子心里有很大压力，从而产生不自信的心理。“这些孩子可能会特别想要获得外界的认可，在意别人对自己的看法，不自信，不开朗，不会敞开心扉跟同学交往，很敏感。或者遇到问题、挫折时，采取回避和逃避的行为方式，比如对上学产生抵触情绪等。但是，家长往往也会觉得很委屈，会觉得‘我们为了这个孩子全身心付出，但是孩子却不理解’，所以其中可能还有家庭沟通方式的问题。”司天梅说。

因此，对于青少年抑郁症，还是应该采取综合干预。司天梅说：“除了必要时的药物治疗，我们更愿意联合进行系统家庭心理治疗，这样家长们就能够学习到如何看待孩子的情绪和行为问题，怎么跟孩子进行有效的沟通和交流。”

为了让青少年的心理更健康，司天梅建议家长要从小培养孩子独立自主的能力，锻炼他与同龄人交往的能力，引导孩子走出家门，认识社会。还要训练孩子的自律能力，让他学会管理自己的时间，而不是一切替他安排好。“家长大包大揽会让孩子失去自我成长的机会。不懂得自我管理的孩子，在制定学习计划、安排学习时间、完成作业等方面都会出现问题，也就会面临更大的学习压力，从而导致情绪问题。”司天梅说。

中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报