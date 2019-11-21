孩子厌学是不是抑郁症
河南读者穆女士问：我儿子20岁，性格内向，最近半年对学业感到厌倦，几次要退学，还出现失眠症状。我丈夫平时比较专制，总是控制、打骂孩子，他的哥哥曾患过精神分裂。请问我儿子是不是得了抑郁症，该怎么治，如何改善父子关系？
广东省爱家心理研究所理事长马健文解答：从您提供的信息来看，尚不能判断您的孩子患有抑郁症，建议带孩子到正规医院心理科就诊，诊断排查一下。但可以确定一点，您的孩子过得并不快乐，不仅是家庭的原因，也可能与学校环境和个人性格有关。家庭中母亲的角色是最重要的，建议您先通过自己情绪、态度的转变让家庭氛围更加温馨。
孩子遇到一些问题，需要家长去关怀、倾听而不仅是教训。当务之急，要多陪陪孩子、多沟通，了解他真实的心理活动，包括：他在学校的生活、交友状况；想要退学的根本原因；他失眠的情况是否严重，有没有睡前忧虑等问题；对于父亲和母亲，他有没有什么意见等，慢慢增加您对孩子的了解，才能知道从何入手去帮助他。
对于您丈夫，看来您对他有意见，但是站在相互指责的立场上，你们之间永远无法建立关于孩子教育问题的有效沟通。建议您以一种商量的态度，与他成为“一条战线的盟友”，一同从客观冷静的角度商量如何面对问题，把家庭氛围搞好，一起做好对孩子的沟通和教育。
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