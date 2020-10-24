10月23日，第三届中国老年学和老年医学学会护理和照护分会学术年会在京举行，会议以“融合·创新·发展——医养结合下互联网+护理实践”为主题，探讨分享如何利用互联网提升护理质量管理和院外延伸护理。

会上，全国老龄办党组成员、副主任吴玉韶介绍了我国老龄人口现状及养老产业发展情况。随着老龄人口迅猛增加的还有养老服务企业，2012年我国新增养老服务企业6000家， 2019年猛增至2.7万家。这标志着我国养老事业从小到大，从量到质，实现了跨越式发展。同时吴玉韶也强调，我国养老事业发展仍存在着政策落实难、发展不均衡等诸多问题亟待解决，但他相信，未来5到10年，我国养老事业将会迎来更快更好发展。

在主旨论坛中，护理和照护分会主任委员、北京大学护理学院教授郭桂芳作了题为《老年人和老年人照护再认识》的演讲。郭桂芳介绍，老年人不等于老小孩，他们面临的问题不单单是健康问题，还涉及到经济、文化、人生阅历等等，这对照护人员提出了更高的要求。随后，护理和照护分会副主任委员、上海市政协委员丁勇作了题为《互联网+照护在医养结合背景下的应用》的演讲，护理和照护分会副主任委员、江苏省护理学会秘书长吴金凤作了题为《护理质量指标的建立与应用》的演讲。