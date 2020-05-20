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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

吴玉韶：未来养老是“参与、发展、乐享”的新型养老

2020年05月20日21:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶在发言时表示，未来养老事业向“层次更高、要求更高、水平更高”方向发展，需要同时处理好事业与产业、物质保障与精神保障等之间的关系。

未来养老事业发展方向在哪？吴玉韶认为，新时代，新养老。过去养老满足吃、住、治疗等生活必需，新时代、新养老要求更高，需由生活必需型向参与型、发展型、乐享型转变。所以，未来养老产业、事业要向“层次更高、要求更高、水平更高”方向发展。

未来养老制度创新有哪些路径选择？吴玉韶表示，解决我国养老问题最根本要探索建立中国特色养老模式，学习借鉴国外先进经验，制定符合我国实际的养老新制度。主要包括四个方面：

第一，正确处理好政府、市场、社会、家庭、个人五方面关系，形成制度合力。

第二，处理好事业和产业的关系。事业属于保基本范畴，对部分特殊老年人、低收入老年人、困难老年人、高龄失能老年人更重要，产业则是提供高品质养老服务，随着市场潜力越来越大，保基本服务范围有限，产业发展水平渐增。

第三，处理好城乡关系。城市养老市场化和社会化特点不适用于农村，需要找到符合农村养老实际的“特色养老”。

第四，正确处理好物质保障和精神保障的关系。

(责编：李轶群、孙博洋)


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