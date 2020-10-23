刘辉国：提高基层慢性气道疾病认识 规范呼吸系统疾病治疗

2020年10月16日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动湖北站于武汉市举办。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导以及多位医疗专家参加会议。同济医院呼吸与危重症医学科主任刘辉国发表了“基层慢性气道疾病的综合诊治与预防”主旨演讲。

“这次新冠肺炎疫情让我们体会到呼吸学科在医院发展中起到非常重要的作用”刘辉国主任说到，为了进一步加强呼吸与重症医学科建设，湖北省卫健委下发了加强呼吸和重症医学科规范化建设文件，实行呼吸学科和危重症医学科捆绑式发展战略。他随后提出县级医院呼吸道疾病目前存在的一些问题，希望大家共同关注。

首先县级医院应提高对慢性气道疾病的认识。慢性气道疾病包括哮喘、慢阻肺、支气管扩张等都是非常常见和重要的疾病。其中慢阻肺患病率，40岁以上的人群患病率接近10%，但在社区服务中心和基层医院并没有得到应有的重视。原因在于资源分布不均匀，优质资源在基层比较缺乏，呈现碎片化的情况，不同医疗机构差异大。刘辉国呼吁县级医院设立独立的呼吸学科，开展呼吸专科门诊、专家门诊等等。在硬件和软件方面同时加强，提升基层医院的能力。

其次县级医院应认识到影像学检查的重要性。刘辉国指出以往常用的胸片检查很难发现早期肿瘤，建议把胸部平片改成CT，有助于早期诊断。同时影像学检查对慢阻肺、支气管哮喘、支气管扩张的诊断有良好的辅助作用。

再次，刘辉国强调，吸入药物是呼吸道慢病的治疗关键。吸入疗法是呼吸道治疗非常重要的方案，目前很多药物都可以吸进去，包括吸入激素，支气管扩张剂，黏液溶解剂等，都可以达到很好的效果，建议县级医院尽量使用吸入药物治疗。

最后，刘辉国指出呼吸道慢性疾病不仅要学会诊断，学会治疗，关键的是要做好健康管理和随访。