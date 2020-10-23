高血压脑出血患者如何选择降压用药

天气逐渐转凉，气温下降，人的血管弹性减弱，高血压脑出血患者往往会增加。脑出血的典型症状表现为剧烈头疼、恶心呕吐，局部神经功能障碍、甚至昏迷。脑出血病情凶险、致残率及死亡率极高。

遇到这种情况第一时间怎么处置？原发性脑出血包括高血压导致的血管破裂（豆纹动脉多见）、淀粉样蛋白沉积损伤血管壁出血（老年人多见），或者二者兼有。在此情况下，让患者平卧位头侧位，清除口腔的呕吐物，保持气道通畅，稳定患者情绪，第一时间急送专业医疗机构诊疗，转运中避免反复搬动，预防腹压增加，继发颅内压力增加，导致出血性事件加重。诊断主要依靠影像学检查，CT、MRI及血管造影。对于少量出血患者，使用脱水剂降颅压保守治疗，中等量出血可微创手术，大量出血患者需行开颅血肿清除术抢救生命。

高血压脑出血如此危险，如何预防控制？平稳、长期、有效控制血压是预防的关键。在急性期患者治疗中，常使用静脉药物控制血压，起效快控制效果好，如乌拉地尔、硝酸甘油等。在日常中，常用口服降压药类型多样。长效钙通道阻滞剂（硝苯地平、尼群地平），血管紧张素 II 受体阻滞剂（替米沙坦、厄贝沙坦）、血管紧张素转化酶抑制剂（卡托普利、依那普利），β1 肾上腺素能受体阻滞剂等（美托洛尔、比索洛尔），利尿剂（氢氯噻嗪、呋塞米）。

什么样的人需要吃降压药？一般合格血压目标应<140/90毫米汞柱；如果合并糖尿病、慢性肾脏病、心功能不全等，应<130/80毫米汞柱；如果老年收缩期高血压患者，高压在150毫米汞柱以下，如可能至140毫米汞柱。高于此范围的人群，建议服用降压药。

平时锻炼身体还用吃降压药吗？血压正常是不是就可以停药了？血管有如水管，骤升骤降的压力容易致血管破裂，所以降压药要按照医嘱服药，不可停药及自主调整药物，每日定时监测，定期医院复诊。锻炼身体强度适当，低盐低脂饮食；远离烟草，避免尼古丁对血管内皮损伤，控制酒精量；控制体重……这些有益于保持血管稳态，但是不能从根本上代替降压药。

选择降压药有啥说道吗？降压药有很多种，哪一种最适合，因患而异。推荐小剂量起步，逐步平稳降低血压，避免血压大起大落。坚持个体化使用药物，别人使用的药物不一定适合你，在专科医院专业医生的指导下，筛选最适合自己的降压药类型。建议联合用药，可以减少药物使用剂量并增加药物协同降压效应，尽量使用长效降压药为主，保持血压昼夜平稳状态。

降压药服用时间有啥讲究？正常人血压昼夜波动规律为夜间血压较低，晨起活动时血压逐渐升高，上午6-10时及下午4-8时有高峰。所以依据血压波动规律，服药时间为晨起后、午饭后、下午5时左右。

（作者单位：首都医科大学附属北京天坛医院神经外科研究所）