补冬不如补霜降！霜降养生请留意这几点

今天是二十四节气之一的霜降，也是秋季的最后一个节气。《月令七十二候集解》中认为气肃而凝，露结为霜，这既是秋季肃杀之气的鼎盛时期，也是冬季寒冷之气的开始时期。霜降节气开始，昼夜温差逐渐加大，阳气蛰伏于内，而阴气开始旺盛，俗话讲“霜降杀百草”，意思就是霜降过后，植物开始逐渐失去生机，树叶开始变黄变红，逐渐凋零，而鲜花也不再盛开。很多人说“冬季进补不如霜降进补”，这是因为只有在深秋季节将身体的气血阴阳调整好，才能更好的消化吸收冬季饮食的精华，养护人体阳气和气血津液，达到保健护体的作用。

北京中医药大学东方医院营养科魏帼医生提示，在霜降期间人们在防范外界邪气的同时，还要注意养护自身的气血，调整脏腑功能，以期达到养生保健的目的。

1、饮食平和温润

霜降虽然已是深秋时节，但燥邪并未完全消退。同时肃杀之气伴随寒冷之气一同袭来，对于肺脏虚弱的人群来说，仍然要注意预防凉燥带来的危害。咳嗽是秋季肺气受损最常见的表现，这其中燥证与风寒并见时，表现的干咳少痰、咽干鼻痒等情况，就是霜降前后最容易出现的不适症状。中药治疗这个时期的咳嗽，以温而不燥、润而不凉的方式为主，以免损伤人体津液，或滋腻太过而阻碍气机流通。而日常饮食中也要注意多进食一些性平或微温的食物，而不要因为外界气温较低而开始进食辛热燥烈的食物。这些食物虽然能够抵御寒冷，但是会助长燥邪损伤人体津液，对健康不利。

霜降时节，常见的平和温润的食物有糯米、高粱、玉米、豇豆、扁豆、白菜、芥菜、胡萝卜、百合、山药、山楂等食物。在深秋季节可以适当食用，来达到平补温润的目的。

2、生活中防寒保暖

日常生活中注意防寒保暖，早晚出门要适当添加衣物，天气逐渐变凉，已经不适合秋冻了。这个时期尤其不能忽略了脚部的保暖，因为脚是十二经络的重要起止部位，足三阴经和足三阳经的交汇点就在脚上。而十二经络对于运行气血、调和脏腑功能有着重要的作用。同时由于脚部离心脏较远，血液流通较少，所以脚对温度的变化非常敏锐，尤其对于寒冷的刺激较为敏感，“寒从脚下起”说的就是这个意思，而做好脚部的保暖工作，对于保持血液循环和温度，同时预防感冒，十分重要。

做好脚部的保暖，除了穿松紧合适的袜子、柔软透气的鞋子之外，还可以在每日回家后，使用温水泡脚的方式来促进血液循环，保证脚部温暖。

3、气虚别忘益气固表

对于肺气虚，容易感冒的人群来说，除了要平和温补、防寒保暖之外，还需要注意益气固表。《丹溪心法》中记载的玉屏风散比较适合这类人群在霜降时节当做保健茶饮来使用。

玉屏风散

组成：黄芪、防风、白术

使用方法：上三味研末，沸水冲泡，代茶饮。

方解和功用：黄芪益气固表、防风祛风散邪、白术健脾益气，三者合用和可以养肺气而祛邪气，止汗固表等作用。对于肺卫气虚，爱出汗，容易感冒的人群来说，可以起到保健的作用。

临证加减

对于日常脾胃虚寒的人群，可以在玉屏风散的基础上增加红茶一同泡煮，既能益气固表，还可以温胃散寒。

如果是不爱喝茶的人群，也可以在日常煮粥的基础上，加入冲泡好的玉屏风散汤液，当做日常膳食来食用也是可以的。这样的进食方法，不仅适用于肺卫气虚的人群，对于脾胃虚弱的人群来说也比较合适。同时由于煮粥的方法简单易行，很多药食同源的食物也可以加入进来，使得这道粥品可以根据不同的情况，变化出各种不同的样式来。

玉屏风甜粥

组成：黄芪、防风、白术、糯米、粳米、甜玉米、胡萝卜、苹果、大枣

制作方法：黄芪、防风、白术研末，沸水冲泡后留取汁液。甜玉米煮熟后取粒，胡萝卜、苹果去皮切丁，大枣洗净去核切丁。所有原材料共同放入锅中熬煮成粥后加入玉屏风汁液，随餐进食即可。

方解和功用：方中的甜玉米、胡萝卜、苹果、大枣带有自然的甜味，糯米、粳米又是常见的煮粥食材，一共熬煮成气味香甜，口感软糯的甜粥后，本就有养护脾胃，暖体安神的作用。再加入益气固表，健脾祛风的玉屏风散汤液，在霜降时节来上一碗，为今年的深秋画上一个完美的句号。