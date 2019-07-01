天气炎热 4款补气茶饮最该喝
天气炎热，人们贪凉饮冷容易伤津耗气；人的腠理开泄，多汗等可导致气随津脱……《黄帝内经·素问》有云“正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚”，也就是说，气足的人，比较容易抵御各种病菌的侵袭，而气不足的人则会出现各种各样的症状。
省中医学院附属医院脾胃病科副主任医师李晶表示：气虚体质的人表现为，容易疲乏，讲话声音较低，不喜欢高谈阔论，容易患感冒及内脏下垂等病，如胃下垂、肾下垂等，舌质偏淡，脉象偏细软。
气虚者，当补其气。夏季清补代表为西洋参。表气虚者，可单以黄芪泡茶；表气虚易感者，可以玉屏风散冲剂调治。脾气虚者，可用山药、黄芪、党参、白术、米仁、芡实等做成食疗粥调理。肺气虚者，可用百合、黄芪、沙参等做成食疗粥调理。
以下推荐几款补气茶饮——
西洋参茶：
西洋参6克，放入杯中，加沸水冲泡，加盖焖5分钟，即可饮用。具有很好的补气作用。还可加入适量枸杞。
补而不燥、凉而不温是西洋参的特别之处，是老少皆宜、四季无碍的常用补气保健药材。
补气生脉茶：
黄芪3克、党参3克、五味子2克、麦冬2克。用沸水冲泡开，即可饮用。
有益气滋阴、养心补肺之功。适用于体质虚弱、面色萎黄、时感气短者。
山药参术茶：
山药5克、党参3克、白术3克。将三味药材用清水洗净，加开水冲泡，代茶饮。有健脾益胃之功。适用于脾胃气虚、不思饮食、舌边常有齿痕者。
党参可单独用于调补。取党参500克，洗净，切去芦头，置容器内，每天蒸一两次，连蒸三四天，即成为又软又糯、味甜而带香气的党参干，每天早晚可嚼食10-15克。
黄芪茶：
黄芪5克。用沸水冲泡后，代茶饮。可以适当调入少许蜂蜜。
有补气升阳、益胃固表之功。适用于体虚，常伴有食欲不振、心慌气短者。
此外，气虚体质的调理还需要作息规律、不熬夜，要学会精神养生、适量运动。
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