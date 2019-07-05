气虚便秘，喝白术蜂蜜水

河北读者刘先生咨询：我是一位八旬老人，年老体弱，患慢性便秘多年，医生说是气虚导致的，试了很多治疗方法都不管用，痛苦不堪。老友给我推荐一方：取生白术50克，加水800毫升，煎煮40分钟，用纱布过滤取汁，加蜂蜜60克，一天内服完，每日一剂。不知此方是否可行？

解答：慢性便秘是老年人常见病。中医认为，这是气虚血少、肾阴不足、大肠津枯导致的。治疗以健脾益气、养血润燥、养阴增液、润肠通便为主。方中，白术味苦、甘，性温，具有补脾益胃、燥湿和中的功效。现代药理研究表明，其具有促进胃肠分泌的作用，能使干燥坚硬的大便变润变软，容易排出，且不引起腹泻。蜂蜜味甘性平，归肺、脾、大肠经，具有滋养、补中缓急、润肺止咳、润肠通便、解毒的功效。蜂蜜对胃肠功能有调节作用，可使胃酸分泌正常，并有增强肠蠕动的作用，可显著缩短排便时间。临床应用发现，蜂蜜对结肠炎、习惯性便秘均有良好功效，且无任何不良反应。两者同用，可收到健脾益气、润肠通便的功效，尤其适用于气虚便秘。若表现为虽有便意，但用尽力气也难以排出，排后会有乏力、汗出气短、面白神疲、肢倦懒言等症状，可以试用此方。

需提醒的是，白术必须生用，且剂量宜大，服药后应多饮开水。患者还应每天适当运动，饮食粗细搭配，忌食辛辣之物。阴虚燥渴、气滞胀闷者，以及糖尿病患者慎服此方。