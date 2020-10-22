现代人生活节奏快、工作压力大，令不少人养成了加班熬夜、饮食不规律等不良习惯，也落下了胃疼的毛病。

不少人一旦胃疼，就会服用止痛药。其实，止痛药只是减弱疼痛感，并没有祛除病因。导致胃痛的原因有很多，盲目服用止痛药，不仅掩盖疾病症状，不利于治疗，还可能加重病情，导致胃穿孔、胃出血等严重问题。区分胃痛，找到病因和及时就医才是明智之举。

消化不良。消化不良属于胃痛最常见原因，可分为功能性和器质性消化不良两种。前者主要与运动功能障碍、内脏高敏感性、胃酸分泌增多、幽门螺杆菌感染和精神心理因素有关；后者主要与消化系统疾病有关。当发生消化不良时，患者会有上腹痛、胃胀、嗳气等不适。

处理意见：日常生活注意规律进餐、避免辛辣刺激性食物，戒烟忌酒，适当运动，保持情绪稳定；遵医嘱服用促消化以及促进胃动力药物。若长期或严重消化不良，伴有消瘦、贫血等“报警”症状应及时就医，排除有无消化系统器质性病变。

胃痉挛。胃痉挛是指胃部肌肉抽搐，常表现为胃部剧烈灼热疼痛，还会有恶心呕吐、手脚发凉等情况。

处理意见：胃痉挛的发生往往与进食寒冷刺激食物、腹部肌肉拉伤、气温骤降等有关。患者在日常生活中尽量避免以上情况发生，做好保暖。一旦发生胃痉挛，一般可通过按摩、热敷、饮用热水等缓解不适。若疼痛持续加重、反复不能缓解，则需及时就医。

胃溃疡。胃溃疡引起的疼痛多位于上腹部、胸骨、剑突后，常呈隐痛、钝痛、胀痛或烧灼样痛。疼痛一般在进餐后1小时内出现，约1~2小时后缓解，直至下次进餐后再重复出现上述症状。其主要与幽门螺杆菌感染、药物（阿司匹林）及饮食因素、胃酸分泌增多、精神紧张等有关。

处理意见：胃溃疡患者应行胃镜检查进一步明确，并检查有无幽门螺杆菌感染，若感染应及时接受根除治疗，一般选择四联疗法（两种抗生素+抑酸药+胃黏膜保护剂）。饮食上避免进食辛辣刺激性食物，不喝浓茶、咖啡、饮料等。若发生呕血或黑便、上腹部剧烈疼痛不能缓解，应及时到消化科就医。

急性胃炎。病毒或细菌感染所导致的急性胃肠炎，患者除了胃痛以外，还会出现恶心、呕吐、腹泻、发热、脱水等症状。

处理意见：若症状较轻，腹泻次数不多（＜5次），尽量卧床休息，口服糖盐水，及时补充体液；酌情短期禁食，或摄入清淡流质或半流质食物，如米汤、藕粉等。如果病情严重，尤其是年老体弱者，需及时就诊，在医生指导下检查和用药，否则可能出现脱水、电解质紊乱等并发症。

人体腹腔里有很多重要器官，有时很难根据腹痛部位，自行判断腹痛真正原因。所谓的“胃痛”也有可能是胰腺炎、阑尾炎、胆结石、胆囊炎的表现。因此，对于病情反复、不缓解者，及时就诊尤为重要。▲