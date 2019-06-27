“三联”胃药别当常规胃药用

陕西省人民医院消化科主任医师 李增烈

最近有几位患者来看病时，都带着自购的“三联”胃药（以下简称“三联”）给我看。有的“三联”是质子泵抑制剂+两种抗生素；有的是铋剂+两种抗生素。这几位患者都是胃镜诊断为慢性胃炎的，幽门螺杆菌检查有阳性的，也有阴性和没有检查过的。他们误以为只要是胃炎，都可通用“三联”，加上现在抗生素管理很严，“三联”无须处方就能拿到手。

这种看法、用法对吗？“三（四）联”，甚至“多联”的用药方法，目前主要是用于根治幽门螺杆菌，说明书上也有提示。因此如果没有幽门螺杆菌（阴性），或者没有检测过的胃炎，用“三联”是没有意义的。第一，慢性胃炎患者幽门螺杆菌的阳性率虽然很高，40%～60%，但并非100%，没有检查结果而用“三联”，有“放空炮”的可能。第二，由于抗生素的应用或过量，可能引起新的症状，如过敏、肠道菌群失调等。

根治幽门螺杆菌是治疗细菌阳性胃炎的重要措施，但不是治疗的全部，慢性胃炎同时有黏膜糜烂、出血、疼痛、呕吐、消化不良等症状时，必须有其他对症处理。有时这些处理要在根治细菌之先进行，患者自己无法做出决定，只得靠临床医生拿主意。可见自己买“三联”根治幽门螺杆菌也许方便一点，却难以对症，也存在安全隐患。

从治疗幽门螺杆菌方面看，三（四）联用哪几种药组合，还有些讲究。最好能参考过去使用抗生素和治疗幽门螺杆菌的方案，以及所在地区，甚至国内细菌耐药情况，药物过敏史等。