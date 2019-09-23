很多人都听说过幽门螺杆菌（Hp），也听说它与胃癌的发生有着千丝万缕的联系。所以，一旦体检发现幽门螺杆菌呈阳性，便感觉像“摊上了大事”，惶惶不可终日。下面，我们针对大家常问的几个问题进行解答。

1.什么是幽门螺杆菌？

幽门螺杆菌生长于胃及十二指肠部，呈螺旋结构并有鞭毛，这种特殊的结构有利于它的运动。胃内环境是强酸性的，大多数细菌无法存活，并且胃黏膜分泌的黏液可以形成一层保护性的黏液层，保护胃黏膜不受破坏。但幽门螺杆菌的特殊运动结构，使它可以穿过黏液层到达胃黏膜，并分泌一系列的酶减少胃酸分泌，来改善自己的生存环境。经过对周围环境的改造，幽门螺杆菌最终在胃中安逸地生存下来。

2.幽门螺杆菌是怎么感染的？

我国居民中，幽门螺旋杆菌的感染率在50%以上。目前，已知幽门螺杆菌的感染率与社会经济水平、人口密集程度、公共卫生条件以及水源供应有较密切的关系。

研究认为，粪-口途径、口-口途径都可能感染幽门螺杆菌。也就是说，通过食物、水以及经口喂食、亲吻、打喷嚏等都可能感染和传播幽门螺杆菌。

3.感染后会有什么症状？

由于幽门螺杆菌可以在牙菌斑中生存，其生长会产生有臭味的碳化物，引起口臭。感染幽门螺杆菌的人可能会出现餐后嗳气、恶心、腹胀、腹部不适等胃肠疾病症状。

因幽门螺杆菌会破坏胃黏膜，长期感染者常发生慢性胃炎、胃溃疡，从而出现打嗝、恶心、反酸、上腹痛等表现。幽门螺杆菌还可能导致消化系统的菌群失调，引起恶心、呕吐、腹泻等其他一系列的消化道疾病症状。

4.幽门螺杆菌会导致胃癌吗？

美国国立综合癌症网络（NCCN）指南中指出，幽门螺杆菌感染和吸烟、高盐饮食及其他饮食因素均为胃癌发生的危险因素。目前的研究表明，幽门螺杆菌可以导致多种胃部疾病的发生，包括慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡等。但即便患有上述胃部疾病，患者也不一定都会患胃癌。有研究显示，在所有胃癌患者中，75%的有幽门螺杆菌感染。尽管如此，上述的结论仅可说明，幽门螺杆菌感染可能是胃癌患病的高危因素，但并不代表幽门螺杆菌一定会导致胃癌发生。

幽门螺杆菌虽然不是导致胃癌发生的凶手，但因为破坏了胃黏膜的保护屏障，间接促进了胃癌的发生，是导致胃癌发生的“帮凶”。因此，发现感染幽门螺杆菌不要惊慌，及时就医进行规范治疗，有助于减少胃癌的发生率。（阎红 蔡爽整理）