直播预告：如何维护口腔黏膜的健康

相对于身体其他部位来说，很多人都不重视自己的口腔健康。因为觉得口腔的问题应该都是小问题，不会造成很大的影响。

口腔黏膜是人体免疫系统的第一道防线，保证口腔黏膜健康、完整、功能正常对于预防口腔溃疡有重要作用。

10月22日14：00人民好医生邀请到中华口腔医学会副秘书长，中华口腔医学会第六届口腔黏膜病专委会主委，北京大学口腔医院主任医师、教授、博士研究生导师刘宏伟；中华口腔医学会第七届口腔黏膜病专委会主委，上海交通大学医学院附属新华医院党委书记，主任医师、教授、博士研究生导师唐国瑶；中华口腔医学会第四届口腔黏膜病专委会主委，首都医科大学附属北京口腔医院主任医师、教授、博士研究生导师孙正做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线分享如何维护口腔黏膜的健康。

专家介绍

刘宏伟，中华口腔医学会副秘书长，中华口腔医学会第六届口腔黏膜病专委会主委，北京大学口腔医院主任医师、教授、博士研究生导师；

唐国瑶，中华口腔医学会第七届口腔黏膜病专委会主委，上海交通大学医学院附属新华医院党委书记，主任医师、教授、博士研究生导师；

孙正，中华口腔医学会第四届口腔黏膜病专委会主委，首都医科大学附属北京口腔医院主任医师、教授、博士研究生导师。

怎样维护口腔黏膜健康?

1.刷牙

有害的口腔微生物集中在天然牙和假牙（义齿）的表面，它们不仅有碍牙齿健康，也不利于口腔黏膜的健康。应做到每日刷牙2-3次，每次刷牙时间不少于3分钟，有效刷掉牙菌斑、软垢和食物残渣。

2. 选择牙膏

选择对口腔黏膜健康有利的牙膏，如含清热解毒、滋阴、除湿的中草药成分或促进黏膜修复、愈合等成分。

3. 刷舌

舌苔很厚或者丝状乳头伸长呈毛状的时候，可以用软毛牙刷轻刷舌背，帮助过长的丝状乳头脱落，降低舌苔厚度，减少藏菌纳垢。

对于舌背沟纹较深者，要撑开沟纹，轻刷沟底，减少食物残渣深藏其内，预防炎症发生。

4. 漱口

饭后清水漱口，清除软垢和食物残渣；进酸甜食物后弱碱性液漱口，纠正唾液偏酸的pH值；在需要的时候遵医嘱用慎用药物溶液漱口。

5. 定期清理牙石软垢

一旦发现口内有牙石沉积，就要定期到口腔医生那里洗牙，清除牙石和软垢，才有利于口腔黏膜健康。

6. 运舌

运舌是舌的运动操，用舌尖擦上下牙弓和牙龈的外侧面一圈，再擦上下牙弓和牙龈的内侧面一圈，每次重复上述动作3-5遍，每日操练一次。

7. 保持口腔黏膜的湿润

适量饮水，积极治疗口干等疾病，唇部湿敷后涂油膏保护。

8. 减少对口腔黏膜的创伤

及时就医治疗牙病，防止牙齿尖锐损伤口腔黏膜；不主动撕扯脱皮，不咬伤口腔黏膜。

9. 减少对口腔黏膜的刺激

少食或不食辛辣食物，避开过冷或过热食物，避免紫外线直接照射唇部；不吸烟，少饮酒，拒绝咀嚼槟榔。

10. 保持良好心态

减少精神压力，调节焦虑情绪，减缓紧张气氛，保持积极、乐观、大度的良好心态。

11. 削弱全身不利因素对口腔黏膜的影响

保证充足睡眠，适度锻炼身体，提高免疫力；选择均衡且清淡饮食，足量蛋白质和丰富维生素，低盐限糖减酸；调整便秘或腹泻；积极控制消化道疾病、糖尿病、血液病等。

维护口腔黏膜的健康，就要爱护口腔黏膜，减少对口腔黏膜的创伤和刺激，减少口腔黏膜的感染性疾病，防止口腔黏膜癌前病变的发生。

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