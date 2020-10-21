中年女性想生二孩，久未怀上是“宫寒”？

不少中年女性想生二孩，可是备孕一年多却一点不见动静，于是很多人就会去咨询医生： “医生，我怀不上是不是‘宫寒’啊？” 广州中医药大学第一附属医院妇儿中心主任、教授罗颂平指出，引起中年女性不孕的原因很多，别轻易给自己贴“宫寒”的标签。

罗颂平介绍，所谓“宫寒不孕”，即“寒凝胞宫”，通常是血寒或阳虚所致。中医认为，不孕症的常见证候有肾阴虚、肾阳虚、肝郁、痰湿、血瘀等。肾阳虚则会引起虚寒，表现为形寒怕冷，四肢不温，小腹冷痛，月经色淡而质稀，腰膝酸软，夜尿清长，大便溏泻等。这种情况是适宜温补的，可以用鹿茸、红参、当归之类。中成药可以用右归丸、金匮肾气丸、滋肾育胎丸等。

也有些人表现为寒热错杂，通常以“上热下寒”多见，即一方面容易“上火”：烦躁失眠，口干口苦，口腔溃疡，或面部痤疮；另一方面则“下寒”：下肢不温，小腹冷痛。这种情况比较复杂，需要平衡阴阳，引火归元。

而阴虚则容易生内热，肾阴虚会表现为虚热，即经常“热气”“上火”：口干舌燥，烦躁失眠，头晕心悸，面部痤疮，月经量少，经色鲜红而质稠。这种情况就不能温补，只能滋补或清补，用西洋参、石斛、沙参、玉竹之类 。

罗颂平提醒，凡是希望用中医方法治病的，应该请中医专家诊治，通过望闻问切，辨证施治，不宜自己随便贴上“宫寒”的标签，乱用鹿茸、红参、羊肉等性质温热的药物和食物。否则，误用温补反而伤阴。再说，不孕也有虚证和实证，并非个个肾虚，不要盲目用补药。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞 毛云飞）

知多D

中年妇女为什么不容易怀孕？

通常在35岁之后，女性的卵巢功能开始减退，会出现月经不调，经量减少。卵巢储备不足，子宫内膜的容受性不良，这些因素都会影响怀孕。应该进行专科诊治，检查性激素、监测卵泡和子宫内膜，可以通过药物、针灸、药膳等方法，改善卵巢功能和子宫内膜容受性。