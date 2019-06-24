不要怕不孕，多囊卵巢综合征可治可控

大家提到多囊卵巢综合征就会想到"不孕”, 得了多囊卵巢综合征就等于”不孕”吗?

什么是多囊卵巢综合征?

多囊卵巢综合征(PCOS)是生育年龄妇女常见的一种复杂的内分泌及代谢异常所致的疾病，以慢性无排卵(排卵功能紊乱或丧失)和高雄激素血症(妇女体内男性激素产生过剩)为特征，主要临床表现为月经周期不规律、不孕、多毛和痤疮，是最常见的女性内分泌疾病。

多囊卵巢起病多见于青春期，目前研究认为,可能是由于某些遗传基因与环境因素相互作用所致。近几年多囊卵巢综合征发病率越来越高,已达5- 10% ,这与环境污染、运动星少、营养过度有很大关系。

多囊卵巢综合征有什么症状?

月经不规律是多囊卵巢综合征最为人所知的症状，但并不是唯一症状。 多囊卵巢综合征的症状有:

1.卵巢多囊样改变：经检测可发现患者双侧卵巢增大,表面包膜增厚、光滑 、有灰白色的光泽，下滤泡鼓起,出现新生血管。

2.经紊乱、不孕：约70%伴有月经素乱，主要的临床表现形式为闭经、月经稀发,偶尔可见功能失调性子宫出血。患者多为长期无排卵。

3.患者有多毛：过多的体毛主要分布在上唇、下腹和大腿内侧。 痤疮,也有少数有男性化特征,如音调低。由于代谢失调，患者多肥胖。

4.皮脂溢出：多囊产生过星的雄激素,发生高雄激素血症,使得皮脂分泌增加,患者头面部油脂过多毛孔增大,头皮屑多、头皮痒,胸、背油脂分泌也增多。

5.脱发：在20岁左右,患者开始脱发,主要为头顶部。

多囊卵巢综合征有什么危害?

1.月经失调：月经量少、闭经等月经异常。患者一般初潮后月经不规律,其余症状陆续出现。

2.不孕：多囊卵巢往往有持续性无排卵, 一般不能自然怀孕,即使怀孕也容易发生流产,是女性不孕症的主要原因。

3.妊娠并发症发生率高：一旦妊娠 ,妊娠高血压综合征和妊娠糖尿病的风险明显增加。

4.影响女性形象：多毛、身体肥胖、面有痤疮、 女性柔美形象完全消失。

5.并发症多：研究发现,此类病人30年后,高血压发病率比正常妇女高8倍,糖尿病发病率增加6倍,子宫内膜癌与乳房癌发病率高2倍,缺血性心脏病、心肌梗死概率高。

多囊卵巢怎么治疗才能快速怀孕

长沙阳光医院不孕专家吴银娥指出，实际上治疗多囊卵巢最快、有效的方法是可控超促排卵术。在可控全程监视下，通过仪器配合药物、物理等辅助生殖技术手段，根据个体不同的生理周期，通过采用不同的药物进行针对性调整，调节不孕患者的内分泌功能及卵巢功能，让原本停滞发育的未成熟卵泡继续发育，从而获取多个健康的卵子，增加受孕机率。