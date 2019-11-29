艾脐贴保健，特别挑人
内热体质、孕产婴童等均为禁忌人群
广东省佛山市中医院主任中医师 钟伟泉
“贴上艾脐贴后，会感到一股气流进去，全身都轻松了”。最近，一种叫“艾脐贴”的保健产品因明星的宣传而蹿红。网络检索发现，艾脐贴销售火爆，宣称能散寒湿、助排毒、调脾胃、强体质、祛宫寒，能缓解月经疼痛，改善手脚冰凉、失眠、寒性腹泻或便秘等症，甚至对上火长痘、口臭口苦、牙齿出血等也有效果，堪称“万能帖”。但实际上，这种宣传有些夸张。
从中医理论来说，艾脐贴有一定的理论基础。市面上的艾脐贴，是将艾草等具有温经祛寒、行气活血的中药制成拇指般大小的药丸，并用医用胶布将药丸敷贴于肚脐上，利用脐周皮下脂肪少、血管丰富、药物易于渗透吸收的特点，以及药物对穴位的刺激作用而达到祛湿散寒，调和气血的目的。肚脐处有中医的保健大穴——神阙穴，它是胎儿时期的气血通道，且“阴脉之海”任脉由此经过，又与后背上的“阳脉之海”督脉经过的命门穴相对应，故神阙穴有“经气之汇海，接通先天元气的门户”之称。古代中医就有“脐疗”的方式，通过填药敷贴、熏灸、隔物灸等方法施治于患者脐部，以此激发经络之气、疏通气血。
但这种保健疗法并非万能，非常挑人。一是只有脾虚湿重、寒凝胞宫（宫寒）、痰湿阻络等证属虚寒者方可敷贴，有发热烦躁、小便短黄、贪凉怕热等内热体质者，均应禁用，以免“火上浇油”。二是孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿、脐部皮肤溃破等人群，不宜敷贴。此外，艾脐贴手段单一，保健作用有限，指望它“贴”到病除是不切合实际的。如果出现不适，还是应在医生辨证指导下使用综合方法积极治疗。
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