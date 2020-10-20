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金桔干肉片汤 适合咽干舌燥者

2020年10月20日08:21 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：生津理气、缓解秋燥

推荐理由：咽干舌燥者

材料：金桔干15g，蜜枣1粒，猪 250g（3-4人量）

烹调方法：

金桔干洗净，陈皮洗净，猪 洗净切块焯水备用。把陈皮、猪 放入汤煲中，加清水1500ml，大火煮开后转中火，约滚30分钟。最后放入金桔干，滚约10分钟，加盐调味即可。

汤品点评：

金桔含多种维生素、碳水化合物，营养价值在柑桔果类中名列前茅。金桔有抗炎、去痰、抗溃疡、助消食、降血压、增强心脏功能和理气止咳等功效，对支气管炎有较显著的疗效。金桔干多用于泡茶，但用它煲汤也很惊艳，喝完之后口中还有回甘，津液顿时充满口腔，特别适合开始有点秋燥而暑热仍未散去之时饮用。

注意，煲汤不要放太多金桔干，煮的时候应该最后放，否则容易出苦酸涩味。如果把汤放凉一点再喝，口感会更好。不过，其实金桔的保健效果全在这种苦涩味当中，因为金桔皮虽然经过晒干，还是保留了一部分类黄酮，它是一种多酚类化合物，有很好的抗氧化效果。金桔还有特殊香味，闻到就已经精神一振，心情舒畅，故中医功效中还有理气解郁、醒酒之效，喝过就可知并非虚言。

(责编：许晓华、李轶群)


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