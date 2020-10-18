中日友好医院组织高血压管理健康教育讲座

为了促进18岁及以上成人定期自我监测血压，指导居民做好自我血压管理，10月16日，值10月高血压宣传月之季，北京中日友好医院面向广大市民和患者朋友开展健康教育讲座，通过对高血压防治知识的普及，切实提高高血压知晓率、治疗率和控制率。

图为中日友好医院举办高血压管理健康教育讲座

目前我国高血压防治工作形势较为严峻， 根据国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管健康与疾病报告2019》显示，我国高血压的患病人群达到了2.45亿。年龄大于等于18岁的成人患病粗率为27.9%。各省、直辖市、自治区相比较来看，北京、天津等城市的患病率甚至超过30%。中日友好医院心脏科副主任任景怡指出，近年来农村地区的高血压患病率增长速度较城市更快，需要特别关注。

高血压又称隐匿的杀手，从大多数高血压患者情况来看，初期可能无症状或者不具有典型的临床症状，非常容易被忽略，从而贻误治疗。如何能及时发现？任景怡强调，最重要是定期做身体检查，定期检测血压的水平。通过体检，观察有无出现血压升高的问题，这一点非常重要。另外，一旦发现血压升高要及时就医。

“对于已经确诊的高血压患者，做好防护工作的关键在于，一是要充分认识到疾病的严重性，二是要定期测量血压，三是坚持降压药物的治疗。坚持服药目的是在药物治疗之后保持理想的血压水平，以免出现更严重的心脑血管疾病。切忌擅自停药，一定要谨遵医嘱，在医生指导下进行规范的降压治疗。”任景怡介绍说。

针对高血压越来越呈现低龄化趋势的现象，任景怡指出，不健康的生活方式是最主要的因素。一方面是因为高盐、高糖、高脂饮食的摄入，另一方面是由于现代工作、生活压力的增大，生活节奏加快，年轻人普遍缺乏运动，加上经常熬夜等种种原因导致了高血压患病率的年轻化。

图为中日友好医院心脏科副主任任景怡

此次中日友好医院健康教育讲座，叮嘱患者首先自身要做好监测和管理，另外要做到定期随诊。希望通过义诊患教活动，培养群众养成健康的生活方式，坚持科学规律的运动，控制心血管危险因素，每个人都达到理想的心血管健康水平。

目前，全球70多个国家陆续发起“Because I say so”（为爱发声）公益活动，呼吁社会公众为爱发声，倡导定期测量血压，健康饮食、戒烟戒酒、适当运动、保持心理平衡，创建健康的生活方式。