《中国乳腺癌患者健康管理》粉红丝带防治科普行动火热进行中

每年十月是国际乳腺癌关爱月。今年，由国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会、中国癌症基金会、北京乳腺癌防治学会、中国健康管理协会健康传播分会主办，社会公益组织乐活者联盟承办，恒瑞医药支持的《中国乳腺癌患者健康管理》粉红丝带防治科普行动正在全国范围内开展。10月16日，粉红丝带关爱日当天，作为持续整个月的特别行动的重头节目，一场联合国内知名乳腺癌专家、瑜伽及美妆运动网红主播的乳腺癌疾病科普公益直播活动在北京成功举办。直播旨在面向大众和患者普及全方位、全周期的乳腺癌防治知识，呼吁社会公众关爱乳腺癌患者，鼓励患者坚定战胜癌症的信心，积极科学应对疾病。

此次特别行动的支持方代表——恒瑞医药肿瘤事业部总经理王行远先生表示：“恒瑞医药致力于以患者为中心，集结全方位的力量，为癌症患者提供覆盖全瘤种的原研创新药物和全病程、全身心的患者关爱服务。我们希望通过支持此次粉红丝带防治科普行动，携手各方力量共同落实”全方位提升、全周期促进“的乳腺癌健康管理理念，以创新科普形式倡导”全力去爱，乐活人生“的生活态度，鼓舞乳腺癌患者积极乐观，坚定抗癌信心，科学应对疾病，提升中国人群的整体健康水平，为早日实现2030健康中国战略目标贡献我们的一份力量。“

截止10月16日，“全力去爱 乐活人生”《中国乳腺癌患者健康管理》粉红丝带防治科普行动已在西安、辽宁、广西、怀化、株洲等地成功举办。在接下来的国际乳腺癌关爱月内，还将有近30场线上与线下联动的乳腺癌防治科普活动在全国各省市开展。