江苏恒瑞医药为武汉乳腺癌患者捐赠药品

日前，湖北省抗癌协会乳腺癌专业委员会联合60多位省内之名乳腺专家通过微医平台开展在线咨询公益活动，为乳腺癌患者答疑解惑。据悉，该活动引起湖北省内关注，仅1天时间即有百余位患者报名义诊。3月21日开始的首场线上义诊，10位专家仅用1小时就为数十名患者进行了线上诊断。

为支持该公益活动，江苏恒瑞医药股份有限公司宣布，特向慈善机构捐赠该公司的一系列口服抗肿瘤药品，以帮助湖北乳腺癌患者。据了解，这批药品已于3月22日从恒瑞医药的连云港总部启程送往湖北武汉，本次慈善项目的联合发起方国药控股湖北有限公司将安排指定药店进行发放。

据恒瑞医药工作人员介绍，参与此次义诊的患者，经医生评估符合捐赠药品的治疗范围且获得医生处方后，即可免费领取一个月治疗所需药品，国药控股指定药店将通过顺丰快递邮寄药品至患者手中，具体流程将在义诊时段由微医平台专人协助办理。

“缺医少药”，是疫情下的肿瘤患者面临的实际问题。对此，湖北省抗癌协会乳腺癌专业委员会主任委员吴新红表示：“近期，随着防控形势逐渐好转，湖北省的医院已经开放入院挂号通道，但仍要有条件收治。对于病情稳定患者，建议采取口服药物替代治疗，居家观察；对于病重者，须经过新冠肺炎排查后才可收治。”由此看来，恒瑞医药此次捐赠药品的义举切实帮助了湖北省的乳腺癌患者。