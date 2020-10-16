胃寒、易积食的患者，可常服用炮姜丁香茶，以达到温胃健食的效果。具体为：炮姜10克，丁香6克，炒神曲、炒麦芽各15克，沸水冲泡焖10分钟，代茶饮。

方中，炮姜和丁香均性温。鲜姜晾干或烘干后成干姜，干姜炒至表面微黑、内成棕黄色即是炮姜，可以温中散寒止泻，治疗脾胃虚寒引起的腹痛泄泻。丁香的药用部分是丁香树的花蕾或果实，对寒证胃脘痛以及寒性腹痛、腹胀、遇冷吞酸等症状，可用其温脾胃、理气降逆。《本草纲目》记载：用丁香三个、陈皮一块，水煎，趁热服，可治疗胃冷呕逆。所以炮姜和丁香合用，可以温胃散寒，适合因饮食不节、过食生冷等而出现胃部怕冷、容易腹泻等表现的患者。需要注意的是，有些人群因胃部有热而出现胃胀、嗳气、泛酸、口苦等的表现，则不能服用上两味药，需在中医辨证指导下用药。

炒神曲和炒麦芽均有良好的消积化滞功效。其中，神曲是用面粉与其他六味中草药混合而成的，所以也叫“六神曲”，可以化水谷宿食、积滞，健脾暖胃；麦芽为大麦的成熟果实，炒麦芽可消化淀粉类食物，主治食积不化、脘闷腹胀、脾胃虚弱、食欲不振等症状，对于轻度消化不良者，可单用炒麦芽煎服或炒焦后研细末用开水调服。平时所吃的食物不同，产生的食积也不同。肉类吃多了而不消化，可把神曲炒后研成末，再用炒麦芽煮水冲下；米面等主食吃撑了，可用米汤冲下炒后的神曲。所以二药合用，能明显地增强消化功能。▲