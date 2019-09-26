江苏读者丁先生咨询：我父亲的胃一直不太好，一受凉就疼，医生说是慢性胃炎。我在书上看到一个针对胃寒的方子：取丁香5克、草寇5克、肉桂5克、干姜5片，先将四味研成细末，与50~100克粳米同煮成粥，可加白糖少许。请问专家，这个方子能缓解胃寒吗？

南京市中西医结合医院脾胃病科副主任中医师孙刚解答：如果是胃寒导致的不适，可明确证型后，在中医师的指导下服用此方。中医认为，胃寒是指脾胃阳气虚衰，或过食生冷，寒邪进入人体，导致阴寒凝滞胃腑的证候，主要症状有胃脘痛、得温痛减、呕吐清涎、口淡喜热饮等。治疗时应以温胃止痛为原则。

方中，丁香温中散寒，善于降逆，为治胃寒打嗝、呕吐的要药。丁香治虚寒打嗝，常与干姜合用；治脾胃虚寒、吐泻，可配伍砂仁、草蔻、肉桂等中药。草蔻性温味辛，能健脾燥湿、开胃止呕，用于脾胃虚弱或湿郁寒滞引起的不思饮食、打嗝脘痛效果较好。肉桂性大热，能补火助阳、引火归元、散寒止痛，主治阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻等症状。研究表明，肉桂提取物能抑制胃酸分泌、滋养胃黏膜，促进炎症愈合。干姜性大热，可温中逐寒，长于温阳气、驱脾胃之寒邪，常用于脾胃寒证，也能治疗阳气不足。粳米（大米）能补中益气、健脾养胃。四味煮粥食用，祛寒温胃功效较为显著。

胃寒者平时要注意保暖，规律饮食，避免暴饮暴食，忌生冷食物。如果症状比较严重，最好到脾胃病科进一步明确诊断，对证治疗。