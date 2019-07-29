当心“积食”会伤孩子脾胃

孩子们在假期里往往易出现饮食失控的情况，各种零食胡吃海塞，结果出现口臭、腹胀、腹泻或便秘、甚至是发热、烦躁。家长常问：宝宝这是积食了吗？该怎么办？

民间所说的“积食”在中医里被称作“积滞”，多因喂养不当，乳食过度，或过食生冷、肥甘及难以消化的食物，导致饮食物超过机体自身的运化能力，使脾胃受损，而引起的胃肠疾病。特别是对于脾胃素弱或病后体弱的宝宝，一旦饮食稍有不当，则容易停滞不消，发生积滞。

积食主要有哪些症状？

积滞（积食）的发生一般分三个阶段：

第一阶段：厌食或腹胀。积滞初起时，宝宝通常会出现食欲不振、厌食、轻微腹胀，此阶段症状相对较轻，大多仅需控制其饮食即可慢慢调整复原。

第二阶段：腹泻或便秘。这一阶段会出现胃脘胀满或疼痛、腹泻或便秘、口臭、反酸或呕吐等症状，如果进展到了这个阶段，就一定要带宝宝去医院进行诊断和治疗了。

第三阶段：发热或烦躁。还有个别宝宝甚至可能会出现发热或烦躁、睡不安稳等症状，这属于积滞的第三个阶段，家长一定要引起重视。

传统中医认为，积滞初起时多属实证，若迁延失治或反复发作则可使脾胃虚弱，复又生积，转化为虚实夹杂证。

孩子“积食”怎么办？

积食绝非小事，它不仅会增加宝宝脾胃肠腑的负担，若迁延失治或反复发作，还可能给这些脏器功能带来长久伤害，严重者甚至会造成宝宝气血生化乏源，营养及生长发育障碍。

如果孩子发生积食，应该采取如下措施：

饮食控制。一旦发现宝宝有食欲不振，甚至厌食，家长应立刻调整宝宝的饮食，少给其吃不易消化的食物（如：肉类、葡萄、大枣、柿子等）、生冷、甜食，以及“易上火”的食物（如：膨化、油炸食品等），改让宝宝清淡饮食，定时定量，从而减轻脾胃负担。

推拿调理。中医推拿对改善宝宝积食确实有较好效果，但建议家长带宝宝去医院接受专业的推拿按摩，如果推拿手法错误可能会导致病情的加重。当然，由于每个宝宝的具体病情状况各有不同，有些宝宝适合在医生的指导下，由家长在家为其做简单摩腹，完成辅助性治疗。

及时就诊。小儿积滞，有实证和虚实夹杂两种证型，其症状表现较为复杂，不可一概而论，通常家长很难准确判断，因此一旦发现宝宝有食欲不振、腹胀或便秘等表现，一定要带宝宝及时就诊，医生会根据宝宝的具体情况综合判断来确立最适合的治疗方案。