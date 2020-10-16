牙痛喝蒲公英金银花粥
胡献国
龋齿、牙龈炎、牙周炎等均可引起牙痛。中医认为，本病多为风火外袭、胃热炽盛或肾阴亏损导致，治疗应当疏风清热、解毒消肿、益肾养阴。在此，推荐一款止牙痛、治疗牙龈红肿的药粥。
取蒲公英、金银花、甘草、防风、连翘各10克，大米50克，白糖少许。将诸药择净，放入锅中，加清水适量，水煎取汁，加大米煮粥，待熟时调入白糖，再煮一二沸即成，每日2剂，连续5~7天。可疏散风热、消肿止痛。
此方主要针对风热导致牙痛的人群，症状表现为：牙龈红肿疼痛，或伴畏寒发热、头身疼痛、舌红、苔薄黄。需注意牙痛原因很多，服药只能暂时消退，应去口腔科及时诊治，去掉病根。▲
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