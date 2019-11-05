蒲公英可除寻常疣
胡献国
疣，俗称瘊子，是指发生于皮肤浅表的小赘生物，好发于指背、手背、面部和头皮，临床上常见的有寻常疣、跖疣、扁平疣及尖锐湿疣等。寻常疣为米粒至碗豆大小的角质增生性突起，边界清晰，表面粗糙，初起时1~2个，可逐渐扩大，增多至十几个或数十个。推荐一个简便易行的方子，可去掉寻常疣。
局部消毒后，取洗净的鲜蒲公英根茎汁摩擦疣体，每次3~5分钟；之后，再用鲜蒲公英叶摩擦疣体，每次5~10分钟，每日1次，连续5~7天。停药3~7天后，皮损处会出现硬壳，一周后脱落痊愈。
中医认为，寻常疣的病因多为风热血燥、肝气郁结，引起气血凝滞、肝失所养，治疗时应清热活血、消疣散结。蒲公英有清热解毒、消肿散结的功效。现代药理研究表明，其有抗菌、抗病毒、抗肿瘤等作用。将它局部外搽，药物直接作用于患处，可促进局部皮肤血液循环，消肿散结，故可有效治疗寻常疣。▲
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