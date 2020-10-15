妊糖后，三餐分成六顿吃

北京大学首钢医院妇产科主任医师 范 颖 □ 阴进兰

珍珍怀孕25周了，昨天拿着喝糖水的结果来到门诊：“阴大夫，我才23岁，第一次怀孕就出现了妊糖，这可怎么办？”

妊娠期糖尿病其实是很常见的妊娠期疾病，它的存在会让血糖忽高忽低。高血糖会让血管质量变差、胎盘老化得早、宝宝长得大，尤其是巨大儿的情况，会在分娩时增加难产的发生率；低血糖则会让孕妇和胎儿同时发生全身细胞一过性能量缺乏。因此，妊糖患者为了母子健康平安，尤其要会吃会动。

会吃。得了妊娠期糖尿病的准妈妈，需要在总的食物摄入量不变的情况下将每天的一日三餐变成一日六餐，即3次正餐加3次加餐。打个比方：比如平时早晨吃一个馒头，则早晨改为吃2/3个馒头，剩下的1/3留到上午的加餐吃。另外六餐的时间最好可以固定，例如早餐在上午7:00~8:00，上午加餐在9:30~10:00，午餐在11:30~12:30，下午加餐在15:00~15:30，晚餐在18:00左右，睡前加餐在22:00左右，可以根据自己的生活习惯稍作调整，但是每餐不能间隔太短，且每餐的进食时间最好不要超过20分钟。正餐中可以吃杂粮饭、杂粮馒头、玉米、南瓜等主食，优质的蛋白质及适量蔬果，加餐时可以选择西红柿、黄瓜、苏打饼干、全麦面包以及低脂或脱脂牛奶。这里再次强调，精米白面及熬得特别黏的粥要少吃，含糖量高的水果如西瓜等也尽量少吃。

会动。餐后适当运动是控制血糖的好帮手，正餐后休息5~10分钟，再散步20分钟会帮助血糖保持稳定的水平。

需要注意的是，医生会根据患者具体的体重、年龄、工作性质等情况对运动和饮食方案进行调整。孕妇在日常一定要做好饮食笔记，以便自己了解自身饮食习惯及发现血糖、尿酮波动原因。▲