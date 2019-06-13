对糖友来说，测血糖是“规定动作”，但许多糖友因为怕疼、嫌麻烦等各种原因能省就省。对此，大连医科大学附属第二医院内分泌科主任苏本利指出，使用胰岛素或磺脲类降糖药的糖友，出现以下情况应马上测血糖。

1.心情不好易发脾气。越是发脾气，血糖就控制得越差。反过来，如果糖友出现原因不明的心情差、发脾气时，那么要警惕低血糖。这是因为当患者发生低血糖时，除了饥饿、心慌、出冷汗、手颤等典型的交感神经低血糖症状外，还会有易发脾气、暴躁易怒、焦虑不安等情绪变化。这时，患者要立即检测指尖血糖，若血糖低于4毫摩尔/升，要吃一些含糖食品。若高于4毫摩尔/升，打胰岛素或用磺脲类药物的糖友则需要密切观察血糖下降趋势。

2.睡得很沉。如果糖友久睡不醒，其家属首先要想到病人是否出现无症状低血糖昏迷但不自知的可能，这种情况多发于打胰岛素者以及老年患者。一旦发现糖尿病患者睡得很沉甚至昏迷状态，不管是什么原因都应在第一时间检测患者的指尖（末梢）血糖。一旦发现血糖过低，家属要尽快协助患者饮用葡萄糖水。若还是没有苏醒，须尽快打120送医院进行抢救。如果低血糖昏迷持续过长，可能还会导致神经系统永久性损伤。

3.极度乏力。血糖反复波动的糖友，整个人会特别没有精神，会不自觉地打盹，饭后也会犯困，有时坐着就迷迷糊糊地睡着了，这些都是血糖控制不达标的典型症状。极度乏力既可以是高血糖症状，也可以是低血糖症状。血糖高时，体内缺乏胰岛素，葡萄糖就不能进入人体细胞提供能量，部分葡萄糖会伴随尿液排出体外，导致人体细胞缺乏能量而感觉疲惫。血糖高到一定程度时，容易发生酮症酸中毒，严重时还会昏迷不醒。因此出现这种情况时应检测血糖，以便找出乏力原因。如果是高血糖，应咨询医生，调整糖尿病治疗方案；如果是低血糖，则需要找明原因，适当改变生活习惯或调整治疗药物，进而避免再次发生。