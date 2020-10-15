天津医科大学朱宪彝纪念医院痛风科（糖尿病中心六部）博士

在病房及门诊，我们常能听到患者说，“大夫，我不想打胰岛素，为什么别人能吃药，我偏要打针呢”“大夫，我听说病友老张用的药好，我也想用”……每当此时，我们总需要耐心解释，每一位糖友的病情不尽相同，临床用药就好比“量体裁衣”，适合自己的病情最重要，临床对糖尿病患者药物的选择，主要参考以下4个方面。

1.患者的基本情况。如肝肾功能，有些患者由于种种原因造成肝肾功能不同程度损伤，那么就要选择不经过肝肾代谢的药，或选用目前肝肾功能可耐受的剂量，从而降低对肝肾功能的影响。

2.患者的病程、胰岛功能情况。当患者病程短、胰岛功能较好时，往往不需应用胰岛素，选择一些口服降糖药就能将血糖控制好；而当患者血糖很高，或伴有糖尿病急性并发症时，就需要积极应用胰岛素，已达到快速降糖、解除高糖毒性对患者机体的损伤的目的；若患者病程长、胰岛功能差，就需要通过注射外源性胰岛素补充体内不足。

3.耐受程度。不同患者对药物的耐受程度也不同，同样的药有的人用完没有明显的胃肠道反应，而有的人用完后腹胀、排气、腹泻等症状明显，从而限制住了其应用。

4.其他因素，比如合并肥胖、高血压、高血脂、心脏病等，这时降糖药物的选择就更有讲究了，最好选择既能降糖、又能减重、对心血管有益的降糖药。 ▲