服用五类药，要防低血压

航空总医院药学部副主任药师 古艳婷

王大爷是高血压老患者，平时服药很规律，血压控制得也比较理想，但最近发现每天早上起床时会头晕，有时眼前发黑、站立不稳，甚至有一次摔倒在床上。王大爷以为是血压又高了，但一测量血压又不高，百思不得其解，就赶紧来医院咨询。药师经过仔细询问，找到了王大爷头晕的原因：低血压。

王大爷这种低血压，又叫体位性低血压，是指当身体从平卧变成直立，或头部倾斜超过60度时出现的血压变化（收缩压下降≥20毫米汞柱或舒张压下降≥10毫米汞柱），同时会出现头晕、黑曚等一过性脑缺血表现。一般都能在短时间内恢复，不会造成大脑的永久性损伤，但头晕发作时，有较大的跌倒风险，老年人尤其需要注意。

药物是体位性低血压的常见诱因。常见的引起体位性低血压的药物有5种：1.α受体阻断药，如哌唑嗪、布那唑嗪、乌拉地尔等。2.β受体阻断药，如阿替洛尔、拉贝洛尔、卡维洛尔等。3.交感神经末梢抑制剂，常见的有利血平，可使神经末梢囊泡内神经递质逐渐减少或耗竭，引起体位性低血压。4.血管扩张药，如甲基多巴、硝普钠等，直接松弛血管平滑肌，可使血压骤降。5.单胺氧化酶抑制剂，如帕吉林，可使血管紧张度降低、血管扩张和血压下降。上述药物中，有很多是降压药，因此高血压患者降压时一定要警惕体位性低血压。

高血压患者发生了体位性低血压，并不一定需要调整药物剂量，日常生活中，做到以下几点就可以有效避免：

1.起床时应缓慢，避免突然站立，可以先从卧位到坐位，再从坐位到站立位，站立后行走也不宜过久。2.服药后不要突然站起，最好静卧或静坐一会儿。3.在医生和药师的指导下，尽量避免使用可能加重体位性低血压的药物。此外，降血压的力度可放宽一些，血压控制在140/90毫米汞柱左右也是可以的，以保证大脑有足够的血流灌注。

最后提醒，睡眠不佳、服药不规律及脾气急躁等也会诱发体位性低血压，因此在每天监测血压的同时，要保持心情愉快、作息规律。▲