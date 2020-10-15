孩子撒癔症 这样急救

快下班时，120紧急转运来一名12岁的初中生小强。孩子因考试没有考到第一名，在上课期间突然倒地，四肢痉挛，情绪激动，大喊大叫。经过一系列检查，医生告诉小强父母，这是癔症。我给小强制作了一个纸袋套在面部，妈妈很着急，责问道：“这能治病吗，还不赶紧打针输液？”不一会儿小强的症状就逐渐好转，呼吸平稳了，情绪也逐渐恢复了。这时候我才解释缘由——癔症后因为情绪激动，呼吸急促，排出的二氧化碳过量，就会出现肌肉震颤，四肢发麻、刺痛。纸袋治疗可以将呼出的二氧化碳进行再呼吸，增加血液中二氧化碳的含量。

癔症是一种常见的神经症，病因是孩子性格的缺陷加上精神创伤。这类儿童大多具有自我中心，富于幻想，易受暗示，情感强烈而不稳，容易从一个极端走向另一个极端的性格特点。因此，容易受环境的影响，容易把现实和幻想相混淆。癔症的临床表现为：步态失常，抽搐，过度换气。在受到精神刺激后出现号啕大哭、声嘶力竭、扯头发、头撞墙等情感爆发。在过度换气后常常出现呼吸性碱中毒。

我建议孩子去心理门诊继续后续治疗，如果再次出现这类情况，可以通过以下方法进行现场急救：保持镇静，要将病人安置在安静的房间，周围人员避免惊慌喧闹，不能谈论病情的轻重；用语言进行暗示，对病人进行诱导，告诉病人此病不要紧，慢慢就会好的，忌让过多的人前来探望，不要表现出过度关注；必要时可以口服医生开的镇静药物，让其安静入睡。

同时为减少此类事件的发生，可以做好以下几个方面：

了解、倾听患儿 癔症患儿多有特殊的性格特征，发病前多有受批评、恐惧等精神刺激，因此，家长要主动倾听患儿的诉说，给予安慰、解释、劝导，以消除不满情绪。

心理暗示 避免周围环境的不良暗示，避免在患儿面前谈论病情及表现出惊慌，以免在暗示下发病。

让孩子劳逸结合 保证充足的睡眠，帮助孩子正确处理学习和生活、人际关系，使得他们正确对待各种冲突和挫折。

文/ 沙玉英（北京大学首钢医院）