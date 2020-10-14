超重或肥胖患新冠肺炎后重症风险大增

《纽约时报》10日刊文称，美国疾病控制与预防中心（以下简称CDC）本周发布警告，美国是世界上肥胖率和超重率最高的国家之一，由于体重问题，大量人群罹患新冠肺炎重症的几率增加。据最新预测，一旦感染新冠病毒，其近四分之三的患者或面临更高的重症风险。

CDC医疗官员布鲁克·贝莱博士说：“确保公众意识到这一潜在风险非常重要，应鼓励他们选择健康的食物、增加体育活动并保持充足的睡眠。”

CDC的警告依据多项研究。北卡罗莱纳大学教堂山分校教授巴里·波普金回顾了8月份发表的75项研究发现，与体重正常的人相比，超重或肥胖人士因新冠肺炎住院并接受重症监护的可能性约是前者的两倍。

另一项研究于7月份发表在《大脑、行为和免疫》杂志上，调查了387109名男性和女性的生活方式及风险因素，其中760人为新冠肺炎患者，超重者患病的可能性大约是正常体重患者的两倍；而在新冠肺炎患者中，超重患者住院可能性大约高出正常体重患者30%。在考察吸烟、饮酒和体育活动等因素的基础上，该论文也得出结论，适度锻炼可以降低感染者的住院几率。

一篇发表在《国际肥胖杂志》上的论文表明，在调整了年龄、糖尿病和其他类似因素后，超重或肥胖患者更容易需要机器辅助呼吸，且死亡的可能性也更大；超重者患上重症的风险甚至高于肥胖者，超重病人的死亡率比正常体重病人高40%，而肥胖病人的死亡率比正常体重病人高30%。

研究发现，肥胖虽增加了男性的死亡风险，但对女性影响甚微（其他研究也报道了这种差异）。在男性中更为常见的腹部肥胖，可能导致膈肌、肺和胸腔压迫从而限制呼吸，使肺炎和其他呼吸道疾病更难治愈。

即使没有感染疾病，脂肪也会加速体内慢性低度炎症生成。波普金博士也提醒，就炎症而言，超重与其他疾病有很大不同，脂肪组织生成的炎症能形成持续伤害，随着时间推移，会对免疫功能造成更大影响。

医生们在大流行初期就观察到，超重似乎会给病人带来额外的风险。但由于肥胖也会导致其他健康问题，所以仍需进一步确认过量脂肪是否是导致重症的罪魁祸首。（实习记者龙云）