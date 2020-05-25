近日，由中国营养学会主办、联合国儿童基金会支持题为“关注儿童肥胖 共创健康食物环境”的首届中国营养三十人论坛在四大媒体平台（人民网、新华网、央视频、腾讯）线上同步开启。国民营养健康指导委员会办公室、国家食物与营养咨询委员会办公室、中华预防医学会、中国学生营养与健康促进会、中国营养学会、联合国儿童基金会、世界卫生组织等相关机构领导出席会议并致辞。论坛围绕儿童肥胖和健康食物环境，带来了3场重磅报告，对国内外食物环境趋势进行了总览和预测，汇聚来自政、研、产、媒、用等各界共30位专家代表分享真知灼见。与会专家们就当前国内儿童肥胖问题的现状和挑战、政策走向、舆论引导、产业转型、社会行为改善等方面展开热烈讨论，凝聚了共识，为防控中国儿童肥胖提供了解决方案。

2015全球疾病负担报告显示中国2-19岁儿童青少年中有超过1500万肥胖。根据中国居民营养与健康状况监测（2010-2013）我国5岁以下儿童超重肥胖率分别为8.4%和3.1%；6~17岁儿童超重肥胖率分别为9.6%和6.4%。在不同省份不同城市，儿童青少年超重和肥胖状况在逐年增加。儿童肥胖已经成为国家突出的公共卫生问题，为国家未来医疗投入和社会发展增加了极大负担。

国民营养健康指导委员会办公室副主任张志强在致辞中表示，儿童是民族的未来和希望，儿童健康是全民健康的基础，是经济社会可持续发展的重要保障。中国营养学会理事长杨月欣提出儿童肥胖也已经成为我们必须放在首要位置思考的重大问题。她呼吁全社会协同努力，营造孩子更健康的未来。联合国儿童基金会驻华代表芮心月（Cynthia McCaffrey）敦促全球采取全新行动：早做干预，通过政策和法规改变儿童致胖环境以及强化多部门合作解决儿童肥胖问题。中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰谈到预防儿童的肥胖，要同时控制饮食和增强运动。中国学生营养与健康促进会会长陈永祥介绍到，控制儿童肥胖应开展系列学生营养健康科研课题，包括减盐、减糖宣教干预、运动与骨骼健康、学生营养餐等。世界卫生组织驻华代表高力（Gauden Galea）认为建立一个支持性食品环境至关重要，这将帮助中国儿童和父母做出更明智、更健康的食品选择，并遏制儿童肥胖的增长。

在主旨报告中，联合国儿童基金会（总部）营养专家乔·杰威尔（Jo Jewell）介绍了从全球视角看不断变化的食物环境对儿童的影响，儿童超重的诱发因素正因社会经济不平等而加剧。应该从教育、卫生、食品、社会保护等多体系多方面共同创造预防肥胖的有利环境。中国营养学会理事长杨月欣分享了正面营养标签FOP探索和肥胖挑战。营养标签对于消费者、生产者和政府都有不同的含义。食品包装正面标识体系用具体化、图像化、直接化的方式帮助父母规范孩子饮食行为。欧睿信息咨询研究部曹文骊通过市场观察，从食品饮料行业健康趋势中发现，中国的健康食品产业总体市场份额较低，特别是和肥胖相关的减糖减脂减盐类产品，在亚太地区处在相对偏低的水平。

论坛30位嘉宾以圆桌会谈的形式对儿童肥胖的成因、危害和应对措施展开了热烈讨论，论坛还邀请到备受舆论关注的复旦大学附属华山医院感染科张文宏主任作为特邀嘉宾。致胖原因包括先天遗传、后天不健康饮食习惯和食物环境等，其导致的危害涉及到成长发育、慢病负担和心理问题等。在措施层面，防控儿童肥胖需要依靠政策立法、强化市场监督管理、科学干预、食育教育、媒体传播。家长也应该承担孩子科学膳食“守门人”的责任，引导孩子从小认识健康食物、树立健康饮食习惯。此外，在合理规划膳食的同时，保障孩子体育运动时间。

本次论坛与会领导及专家一致认为，解决儿童肥胖问题的重点在于营造健康的食物环境，这需要多部门合作从顶层设计推动制度建设、法制建设，也需要以创新和社会责任引领产业发展，更需要全社会共同关注和努力，最终实现全社会联防共治，为儿童的健康成长保驾护航。