三个小方法科学缓解便秘

便秘最喜欢找老年人的麻烦，据统计，约有1/3的老年人经常发生便秘。为什么老年人容易便秘?

广州市红十字会医院中医科主管护师刘静娜介绍，随着年龄增大，老年人的肠道和肛门因功能下降导致肠蠕动减慢，排便无力。很多老年人没有养成排便的习惯，进食少，饮水少；而且饮食过于精细，也容易导致排便困难；最后，便秘还涉及肠道的病变，与老年人每天吃的药物等也相关。

刘静娜表示，很多老人因为便秘，时常腹痛腹胀，吃不下睡不着。有些老人因便秘就使劲用力排便，容易导致排便时晕厥、排便后加重痔疮或引起肛裂等问题；长时间的便秘还会导致粪便潴留，影响肠胃功能，严重者还会诱发心脑血管疾病、肿瘤等问题。

便秘这件事，很多老年人都有一点误解，觉得只要每天排便就没事，对排便量和舒适度从不在意。实在太困难的时候，一颗开塞露就解决了，再不行吃吃药找找偏方，往往没有科学排便的意识。“这样做治标不治本，长此以往只会加重便秘。”刘静娜介绍三个小方法，帮你科学缓解便秘。

方法一：食疗

多喝水！每天需要保证1500-2000毫升的饮水量，同时还可以适量进食蜂蜜、番薯汤等润肠食物，多吃蔬菜水果和粗粮杂粮等富含纤维的食物。

方法二：多运动

散步法：最安全最适合老年人每天坚持的运动是散步，餐后一到两小时进行，每次半小时左右，身体好的还可以选择快走。

按摩法：每天睡醒和睡前，取仰卧位，双腿屈曲，双手重叠做顺时针腹部按摩，每次约10分钟。

提肛法：吸气时肛门用力内吸上提，紧缩肛门，呼气时放松，反复多次。

方法三：改善如厕习惯

如厕时不要使用手机，特别是老年人很容易因此引起脑供血不足。老年人建议使用坐厕，身体前倾约30-45度，用科学的姿势排便。

刘静娜提醒，如果以上三种方法都不能解决问题，则需要求助专业医生。（全媒体记者张青梅 通讯员卢从斌、孙冰倩）