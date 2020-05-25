小儿便秘有哪些危害？

在日常门诊中，常常见到家长带孩子来看便秘。什么是便秘？便秘是指以排便困难为主诉，也就是说，主要问题就是排便困难。

便秘的主要表现为以下几点

排便的时间延长，每次排便间隔时间在72小时以上；

便质干结，严重的则如羊屎状，即球状；

排便费力；

有的则是大便并非干结，但排出困难。

便秘不仅影响患儿的身体健康，对儿童的心理发育也会造成不良的影响，最终导致生活质量下降。

对身体健康的影响

小儿便秘最大的痛苦是肛门疼痛，部分孩子也会有腹痛。

另外，90%以上的儿童大便失禁和便秘相关，通常是因为少量的粪便污染衣物而被发现，我们也叫污便。我们常常听到家长会说：“这个孩子老是拉在裤子里，孩子想拉的时候也不跟大人说，就直接拉裤子里。”

年长儿童因便秘引起肛裂、痔疮，出现出血、排便疼痛等严重不适，另外还会引起一些泌尿系的症状。

对心理发育的影响

我们常常会看到全家为了这个孩子的大便感到很焦虑，这对患儿的家庭也造成了一定的困扰。因为排便困难而引起肛门疼痛，所以容易造成小儿对排便深深的恐惧。便秘患儿的生理以及心理都会受到影响，而每次排便，简直就是孩子闹、家长心里哭的痛苦过程。

（作者为北京中医药大学东方医院儿科主任医师）