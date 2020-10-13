中国呼吸治疗学院在浙江成立

2020年10月9日，“中国呼吸治疗学院”在浙江正式成立。据悉，“中国呼吸治疗学院”的成立，将成为中国呼吸治疗学科发展的新起点，成为呼吸治疗学科未来人才培养、专业提升、技术传播的新坐标。

“呼吸治疗学科的发展经历了很多坎坷，但一路走来，我们从未放弃。”浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军表示，蔡秀军表示，呼吸治疗学科的存在，有着远高于经济效应的社会效应。呼吸治疗学科得重要性，新冠疫情中，已充分证明。“中国呼吸治疗学院”的成立，将搭建起省与省、院与院、校与校、国与国之间，共享资源，交流学习的平台，为中国呼吸治疗事业的前行积淀强大基础，孕育精英队伍，储备后劲力量。

“呼吸治疗师队伍的壮大的与否，呼吸治疗事业的发展与否，直接关系到患者的健康福祉。” 中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长王辰院士表示，2020年，呼吸治疗被正式纳入国家人社部新职业名录，这意味着呼吸治疗已成为需要专修的技术领域。但目前，国内呼吸治疗学科存在规范化的突出问题。“中国呼吸治疗学院”将成为推动呼吸治疗技术规范化，体系规范化，培训规范化，接轨全球，融合多学科的“最快”途径；将成为吸纳新鲜血液，焕发蓬勃学科生命力的“能量源”。

“迈瑞将与邵逸夫医院，为呼吸治疗规范化、普及化建设贡献一份力量。”迈瑞医疗全球生命信息与支持总经理赵宇翔表示，作为中国呼吸治疗学院最重要的支持者、参与者，迈瑞将在提供优良设备的同时，与邵逸夫医院共同推广呼吸治疗的普及、培训，搭建医护人员喜欢、信任的学习平台，培养精进人员队伍，惠及更多患者，与更多人分享优质生命关怀。

据了解，2018年，迈瑞成立了PMLS临床学院，凝结内外专业力量，开始筹办“瑞呼吸大讲堂”，以“实践纳新，明理致用”为宗旨，为重症领域医生建立夯实呼吸基础理论，实践呼吸临床操作的学习通道。以深圳为“大本营”，层层深入，走至基层，走进医院，走到医护中去，观察、聆听工作所需，有针对性的开发系列培训课程，辅助临床呼吸治疗工作的顺利展开，让更多危重症患者，呼吸疾病患者接收专业、及时的治疗。截至目前，已举办二十余场，近两千名医生参与。

迈瑞方面表示，随着更多权威化呼吸治疗学院/平台的搭建，规范化呼吸治疗技术的普及，完善化呼吸治疗体系的建立，专业化呼吸治疗队伍的形成，多元化呼吸治疗手段的融合，呼吸治疗学科的发展壮大，指日可待。