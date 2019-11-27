协同创新 助推中医药发展 中国呼吸专科联合体中西医结合协作组成立

近年来，构建医联体不仅可以落实分级诊疗，还能盘活医疗资源，更是保障人民群众较高就医获得感的有效举措。如今，为缓解“看病问题”，加快构建分级诊疗制度，医联体建设在全国各地如火如荼地进行。

日前，由中日友好医院牵头联合中国中医科学院西苑医院、天津中医药大学第二附属医院、辽宁中医药大学附属第二医院、安徽中医药大学第一附属医院、河南中医药大学第一附属医院、广东省中医院、新疆维吾尔自治区中医医院等八家中医诊疗（肺病）中心共同发起的中国呼吸专科联合体中西医结合协作组在京成立。

协作组可充分发挥医联体作用

据了解，此次协作组成立，是要充分发挥呼吸专科联合体及中医药在健康中国行动呼吸系统疾病防治体系建设中的重要作用。未来，中西医协作组成员单位将以呼吸专科联合体为基础，以区域中医（肺病）诊疗中心为核心，逐级逐层开展工作。

“中西协作组的成立，是对国家呼吸临床研究中心·中日医院呼吸专科医联体的进一步发展。”会上，中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士指出，提升我国各级医疗机构对呼吸疾病的防诊治能力已迫在眉睫，而成立呼吸专科联合体既是最好的应对之策。

王辰院士还表示：“党和政府非常重视我国传统医学的发展，如果能将传统医学与现代医学结合起来做一些事情，或将发挥出事半功倍的效果，二者殊途同归。”他认为，中西协作组的成立对于团结中医院里的呼吸学科、综合医院中的中医科，以及中医科中呼吸方面的内容都将发挥独特作用。特别在一些相关研究、疾病治疗的协作上，如果能将中医与西医高度结合，形成一种互为支撑的体系，必将发挥出其独一无二的作用。

中日友好医院党委书记周军也指出：“中西医协作组的成立，既兼顾了呼吸专科联合体的形式，也丰富了呼吸专科联合体的内涵，对于进一步提升我国呼吸专科联合体的协作效果，推动分级诊疗制度的实施意义重大。”

“中西医协作组的成立有中医界泰斗的加入，更有王辰院士的牵头，以及众多优秀医疗机构的参与。这充分体现了我们协同创新、中西医融合、相互促进，共同推动现代医学发展的一种执着的精神。”在中华中医药学会秘书长王国辰看来，近日发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中提到，传承创新发展中医药对于坚持中西医并重、打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式具有重要意义。在此背景下，成立中西医协作组是对加强中医药人才队伍建设，推进中医药科研、创新的积极响应。

协作组可推动各单位共同发展

据介绍，协作组工作目标包括6方面，具体为建立并完成医联体呼吸系统中医药服务体系，制定医联体中医（肺病）医疗服务能力指南，开展中药的科学评价工作推动中药质量提升，构建中医肺病三级人才网络形成人才队伍体系，开展中医肺病领域科研探索中医理论创新，建立并完善医联体协作组管理体制与转诊机制，从而将医教研、产学研有机紧密结合，推动中医药传承创新与发展。

其实，目前随着医联体建设的深入、分级诊疗的实施，不仅方便患者就诊，解决危重病人救治需求，同时通过技术交流互动，还能快速提升医联体医院的慢病管理水平和应急能力。

中日友好医院张纾难教授进一步解读了协作组的定位，即以中国呼吸专科联合体中西医结合协作组、区域中医（肺病）诊疗中心为龙头，各级各类中医医疗机构和其他医疗机构中医（肺病）科室为骨干，基层医疗卫生机构为基础，融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提供覆盖全民和全生命周期的呼吸领域中医药服务。

辽宁中医药大学附属第二医院于雪峰主任认为：“呼吸专科医联体中心协作组的成立，对于完善中医专科专病防治体系，提高中医临床诊疗能力和疑难危重症诊治能力提供了极大帮助。”

“协作组可促使医联体在8个区域中心间相互协调，进行分级分层的转诊协作，使各区域中心在攻关疾病上形成指南或共识，还可进行更大范围的精准学术推广。”天津中医药大学第二附属医院孙增涛教授表示。

广东省中医院汤翠英主任指出：“广东省中医院目前与43家单位有协作关系。作为气管镜和肺功能的全国培训基地，一些基层医院医生经过来我们医院进行培训。医联体对于区域内整体医疗水平提高有着重要作用，可以有效带动专科发展。”

此外，所有区域中心代表一致认为，由学会和一家医院做牵头单位，联合全国其他区域中心去统一进行工作安排，不仅可明确指导各区域中心工作，还能从全国范围统一步调，并且通过中西医结合借鉴西医工作经验，更能让联盟成员互通有无，通过交流去总结工作中的利弊得失，推动各中心共同发展。

共同发挥作用 企业助力协作组成立

通过中西医高度结合让更多患者受益，是协作组的最终目的。这一目标和扬子江药业集团践行“高质、惠民、创新、至善”的核心价值观高度契合。多年来，一直坚持中西药并举的扬子江药业，在推动中医药发展上都有着独特的创新思维。

“王辰院士发起成立全国性专科联合体，所展现出的首创精神，对我们制药事业也是一种莫大的激励。扬子江药业愿与中西医协作组深入合作，聚力呼吸用药创新研发，助力协作组扩大影响，推动健康中国战略造福华夏儿女。”扬子江药业集团董事长徐镜人表示，在呼吸病专家多年来的指导下，扬子江药业旗下生产的一系列中西药产品可为呼吸病防治提供多样化选择。未来，扬子江药业和协作组将充分发挥各自在中医药领域的作用，推动医疗服务从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，更好实施分级诊疗，满足群众健康需求。