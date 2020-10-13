关节痛敷白芥子桃仁
蒲昭和
四川读者李先生咨询：我患慢性关节炎多年，膝、踝关节经常疼痛，遇冷更严重。朋友向我介绍一个方子：取白芥子、桃仁各10克，鸡蛋1个，先将白芥子、桃仁研成细末，用适量蛋清调成糊状，外敷关节痛处，每日1次，每次2小时后洗去。我连用3次后，关节肿痛明显减轻。请问专家此方机理是什么，有副作用吗？
成都中医药大学中医药情报研究部副研究员蒲昭和解答：关节疼痛属中医“痹症”范畴，多因风、寒、湿邪等入侵，导致人体肌肉、骨节气滞痰凝、血脉不畅所致。
白芥子性温味辛，有利气豁痰、散寒除湿、通络止痛的功效，善治痰饮流注经络引起的肢体关节疼痛或麻木。桃仁性平味苦，可活血化瘀、润肠通便，针对瘀血、肠燥便秘、肠痈等症状，外用可治跌打损伤、新旧软组织挫伤、炎性包块等。研究表明，白芥子外用能扩张小血管，改善微循环，对慢性关节疼痛有效；桃仁外用可增强局部血液循环、减轻软组织肿胀，有较强的止痛作用。因白芥子外用刺激性较强，皮肤易起泡，用生蛋清调合，能减轻其刺激性，蛋清还有解毒、遇热“拔寒”的作用。三味合用，可以达到除寒祛湿、破瘀散结、通经止痛的作用，不仅针对关节炎疼痛，对骨质增生、扭伤引起的关节疼痛，都有止痛消肿的效果。方中用药安全，副作用小，患者可试用。
需注意，外敷1小时左右时，患部可能出现发红，自觉灼热，如能忍受，可继续敷至2小时。用药1天后，可能有局部痒感，但停药可自行消失。患者若有皮肤起泡和破皮，应暂时停用。▲
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