足跟痛未必是长骨刺 更可能是这种病

最近，李女士感觉很不好，走路一多脚就疼痛。她以为是走路太多了并没有太在意，只是增加了泡脚的次数。一开始泡脚后疼痛有所缓解，但是渐渐的，泡脚也没用了，即使走路不多，右足跟也疼痛不已。尤其是刚一站起来的时候，疼得无法行走。

李女士怀疑自己是足底长了骨刺，于是来到北京同仁医院足踝外科中心就诊。不过，医生最终诊断其患了跖腱膜炎。

跖腱膜炎听起来挺陌生的，是什么病？其实，跖腱膜炎是最常见的足踝外科门诊疾病，是足跟痛最常见的原因。它还有些大家更熟悉的名字：跟痛症、足底筋膜炎等等。

跖腱膜炎的典型表现为起步痛，常见于中老年人。疼痛最明显的特点是早晨醒来要下床时足跟处会有剧烈疼痛感，拉伸或行走几步后疼痛缓解。久坐一会儿，再站立起步时，足跟处剧烈疼痛，行走几步略减轻。疼痛的位置通常在足跟部下方，跖腱膜的起点处，这个位置偏内或偏前有明显的压痛。

需要指出的是，骨刺并不是足跟痛的原因。去除骨刺对于缓解疼痛和治疗跖腱膜炎没有效果。因此不要担心骨刺是不是太大，疼痛是不是不会好转。

引起跖腱膜炎的罪魁祸首是什么呢？肥胖、穿鞋不当、过度运动、活动量不规律是主要原因。最常见的场景是平时不怎么运动的人，突然进行大量的体育活动；因搬家、旅行突然行走过多引发；也有年轻人因平时运动量较大，长期长跑引发慢性损伤造成此处疼痛。

大多数患者被疼痛折磨了很久，还有患者害怕这是身体老化的信号，或是和肾脏疾病有关。其实，从医学的角度讲，跖腱膜炎只是常见足踝部软组织炎症的一种。它和运动节律和活动量有关，疼痛引发的是软组织炎症。

如何治疗跖腱膜炎? 目前从我们的经验看，90%的患者不考虑手术。非手术治疗是目前治疗的主要方式。对于难治性的患者可以考虑进行微创手术治疗。

通常外用药或者采用冲击波治疗可以在一个月左右的时间缓解。目前治疗最有效的无创方法是体外冲击波治疗。体外冲击波治疗，通常为一周一次，四次可以缓解。少数患者可能缓解不明显，可以间隔两周后再做四次，或是结合其他治疗。

此外还推荐进行拉伸训练，这是最方便的治疗方法。拉伸主要是拉伸足底部。脚抬高踩在墙或柜子上，膝盖向前压，拉伸足底与小腿的筋膜。可在自己家进行，每天二至四次，每次拉伸二至五分钟即可。

治疗方法中，局部封闭注射也可以缓解疼痛，但这是门诊相对少用的一种方式。因为封闭会影响筋膜的正常血运，长期封闭注射可能会引发意外断裂。

文/张明珠（北京同仁医院）