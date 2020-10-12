俗话说“秋高鸭肥”，相比夏天瘦柴的鸭子，秋天的鸭子吃得多动得少，储存了足够多的能量准备过冬，因此肉质更加肥美鲜嫩。从中医的角度来说，鸭肉性寒凉，有助缓解秋燥，所以秋季吃禽肉不妨首选鸭。

跟鸡肉相比，鸭肉的蛋白质含量略低，脂肪含量稍高，因此口感更肥美。此外，鸭肉的维生素B1、维生素B2、铁和硒等营养素的含量高于鸡肉，维生素E、钾、锌的含量则低于鸡肉。鸭子不同部位的营养也有所差别。鸭血和鸭肝血红素铁含量高，易于被人体消化吸收，有助预防缺铁性贫血。其中鸭肝铁含量高达23.1毫克/100克，接近鸡肝的两倍，鸭血铁含量高达30毫克/100克，也高于鸡血（25毫克/100克）。除了铁，鸭肝还富含优质蛋白质、维生素A、维生素D、B族维生素、锌、硒等营养素，是名副其实的营养宝库。鸭心的B族维生素和矿物质含量远高于普通肉类，其中维生素 B2的含量最出众，是鸡心的3倍多。鸭肠蛋白质含量略低于鸭肉，钙、磷含量较高，所以吃起来脆脆的。相比而言，鸭头、鸭掌、鸭脖等部位骨头多，营养价值稍低。需要注意的是，这些部位往往被加工成重口味的菜肴，吃太多可能油盐超标。

鸭肉吃法多样，比如烤、炖、炒、烧等。从健康角度看，炖煮煲汤能最大化地保留其营养，如果搭配以下几种食物，不仅口味提升，营养也会互补。一是白萝卜。这种根茎类蔬菜像“海绵”一样，可以吸收鸭肉的味道精华，经过小火慢炖后，白萝卜吃起来就有了肉香味，鸭肉也会带有白萝卜的清香。除了白萝卜，还可以选用酸萝卜（四川的一种特色腌菜，超市里可以买到），其味道咸酸、口感脆生，带着陈酿的酒香，有助促进食欲。二是山药。从口味上来说，山药的柔和与鸭肉的鲜美相得益彰，还能让汤汁乳白，鲜味柔和。山药富含多种营养物质，有益肺止咳、健脾养胃的功效；鸭肉是滋阴养肺、止咳化痰的佳品，两者一起煲汤不仅口味鲜美，还能健脾养胃、止咳化痰。三是冬瓜。冬瓜含有丙醇二酸和冬瓜多糖等活性成分，利于调控脂肪代谢，并且富含钾，适合控制体重人群及高血压患者。鸭肉油脂多，冬瓜热量低，两者荤素搭配，能起到去油解腻效果。除此之外，土豆、酸菜等也是鸭肉的好搭档。

为大家推荐介绍老鸭汤的做法：冬瓜洗净，切成厚片；老鸭洗净，切成大块；锅中倒入清水，大火煮开后，放入鸭块，焯烫3分钟后捞出，用清水冲净鸭块表面的浮沫；将锅洗净倒入清水，放入鸭块、冬瓜块、陈皮，大火加热煮开，煮开后如再有浮沫，用勺子撇干净后盖上盖子，用中小火煲2个小时；食用前放盐。▲