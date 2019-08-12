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香瓜薏豆老鸭汤健脾祛湿

蓝森麟

2019年08月12日08:29 来源：人民网-生命时报

近期，正是香瓜大量上市的季节。香瓜不光能当水果直接吃，用来煲汤，还有健脾、祛暑湿的功效。

取香瓜5个（约1000克）、薏仁30克、白扁豆30克、广陈皮15克、鸭子1只（约1000克）；鸭子去除羽毛及内脏，洗净，切成大块，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；香瓜削皮，去瓤、种子，洗净，每个切为4块。把备好的鸭子连同洗净的薏仁、白扁豆、广陈皮一齐置于砂锅内，加入清水2.5升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火熬1小时，加入香瓜，再煮30分钟，精盐调味即可。

此款食疗方中，香瓜味甘性寒，善于清暑热、解烦渴、利小便，《食疗本草》中说它可以“止渴，益气，除烦热，利小便，通三焦壅塞气“。薏仁味甘淡，性凉，长于健脾渗湿、除痹止泻、清热排脓。白扁豆味甘，性微温，擅长健脾化湿、和中。鸭肉味咸性平，可补益气阴、利水消肿。广陈皮味苦辛，性温，既可健脾理气、燥湿化痰，使汤补而不滞，又可去除鸭肉的腥臊味。诸物合用，味道鲜香可口，醒脾开胃，有良好的健脾去湿、开胃、除烦止渴等作用，也可用于脾胃虚弱、湿阻中焦或感受暑湿之邪所致诸症的辅助治疗。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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