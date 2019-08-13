鸭肉不仅享有“京师美馔，莫妙于鸭”“无鸭不成席”的美誉，同时也为传统中医所称道：“滋五脏之阴，清虚劳之热，补血行水，养胃生津……”尤其当年新鸭养到秋季，肉质鲜嫩肥美，营养丰富，有助补充优质蛋白质、多种维生素和矿物质。同时鸭肉性寒凉，特别适合体热上火者食用。在上海、南京等地，秋季吃鸭肉已经成为一种饮食传统。

鸭肉吃法多样，北京人喜欢吃烤鸭，南京人喜欢做成板鸭、盐水鸭等。东南大学公共卫生学院营养与食品卫生学系副教授王少康告诉《生命时报》记者，鸭肉其实特别适合用来炖煮煲汤，搭配以下几种食物，不仅口味提升，营养也会有所互补。

土豆。土豆和鸭肉共同炖至软烂时，不仅口感细腻，而且味道鲜美。这是因为，土豆口感软糯，并且富含谷氨酸盐，鸭肉含有丰富的氨基酸，脂肪含量也相对较高，在炖煮过程中，它们相互作用，产生了更鲜美的味道。从营养上来说，鸭肉富含优质蛋白质，土豆碳水化合物含量较高，具有蔬菜的特点，比如维生素C和膳食纤维含量较高，可谓鸭肉的好“搭档”。土豆钾含量为342毫克/100克，鸭肉钾含量为191毫克/100克，矿物质钾不受温度和炖煮时间影响，二者搭配更利于钾发挥排钠、缓解高血压的作用。

冬瓜。冬瓜老鸭汤清爽可口，喝完胃也感到舒适，这正得益于鸭肉与冬瓜的相辅相成。中医典籍《神农本草经》记载，冬瓜能清肺热化痰，清肺热除烦止渴。鸭肉油脂多，冬瓜热量低，两者荤素搭配，能起到去油解腻效果。冬瓜含有丙醇二酸和冬瓜多糖等活性成分，利于调控脂肪代谢，并且富含钾，适合控制体重人群及高血压患者。

酸菜。酸菜是白菜在一定条件下发酵制成的菜肴，经过发酵，酸菜中产生了一些蔬菜中并不存在的有机酸——乳酸和醋酸，能够起到开胃效果，并抑制肠道中致病菌生长，酸菜中的膳食纤维搭配有机酸还能调整肠道菌群，利于肠道健康。鸭肉汤本身富含多种氨基酸，使得汤鲜味十足，酸菜的酸味可起到提鲜作用，使得鸭肉汤的鲜美更加突出。▲