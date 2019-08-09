出霜冬瓜味道好  瓜瓤留着有妙用

夏天很多人都常买冬瓜吃，因为清热解暑水分多，煲汤焖炒都可以。但，你真的会挑冬瓜吗？别急，来跟广州医科大学附属第二医院中医科副主任医师郑艳华学一学吧。

据郑艳华介绍，冬瓜，不是因为生在冬天叫冬瓜，而是冬瓜在成熟的时候，表面会生出一层白霜，就像冬霜一样，故名冬瓜。孙思邈说冬瓜“须被霜食之乃佳”，出霜的冬瓜成熟，煮食味道佳。

市面上有青皮和白皮等不同品种的冬瓜，一般白皮冬瓜由于颜色浅，成熟后挂霜更为明显，但不是说青皮就不如白皮的好。除了看外皮，在购买切块的冬瓜时，还可以留意瓜肉，肉质坚实的冬瓜较好，肉质较软、较疏松的有可能是放久了水分有所流失。看完皮和肉，再把冬瓜托在手里掂一掂，目测同样大小的分量，重的那一份自然水分足些，如果肉厚瓤少，便是好冬瓜；而分量轻、肉质疏松、水分明显不足、瓜瓤又比较多的，则次些。

“冬瓜虽好但偏凉，宜炖烂煮熟了吃，不宜生冷而食，容易引起腹泻。”郑艳华从中医的角度介绍说，冬瓜味甘、性寒，有消热、利水、消肿的功效，《随息居饮食谱》提到“冬瓜甘平，清热，养胃生津，涤秽除烦，消痈行水。治胀满、泻痢、霍乱，解鱼酒等毒”。

“冬瓜瓤我们平时一般都扔掉的，但其实可用瓜瓤来洗脸洗澡。”郑艳华说，除了吃冬瓜肉，还可以试试用冬瓜瓤来洗脸擦澡，有助去黑头、斑点、疮痘等，让皮肤白皙。

不过，在食用方面，她提醒想通过喝生冬瓜汁减肥的女性要“三思”，吃多了反而伤脾胃。而想在产前去胎毒的准妈妈，她建议可以尝试适当煲冬瓜汤喝试一试。不妨学做下面这款经典的冬瓜老鸭汤，有助于夏日消暑提升食欲——

材料：冬瓜300克，鸭肉150克，扁豆30克，葱、姜、盐适量。

做法：扁豆用水泡半个小时，冬瓜洗净，去皮、瓤、子，切条；鸭肉洗净，切块；冬瓜、鸭肉、扁豆、葱、姜同入锅中，加水适量，大火开锅改小火炖煮1个小时，加入适量食盐调味即可。