季节转换+长假过累致高血压患者增加 不乏年轻人

近年来，中国心脑血管疾病年轻化趋势明显。正值换季天气多变，不少患者因高血压、心血管病前往医院就诊。心内科专家宋贺8日接受记者采访时表示，季节转换时节，一些对气候敏感的患者本就容易出现血压波动，再加之部分患者在长假中过度劳累，更易出现身体不适。

当日，在医院门诊，50岁的李女士告诉记者，长假期间，她走亲访友、还出门旅游了，有时一忙就忘记按时服用降压药。这两天早上醒来，就觉得头晕眼花、疲惫不堪。宋贺表示， 节日期间，人们忙于外出旅游、聚亲会友等，打乱了原来的生活规律和作息时间，很容易导致血压升高。

10月8日是全国高血压日，今年的主题是“18岁以上知晓血压”，重点在于促进18岁及以上成人定期自我监测血压。据悉，这两天到医院因高血压等就诊的患者中也不乏年轻人的身影。小杜近期经常头晕脑胀，不见缓解，到医院检查时发现其低压达100mmHg，被诊断为高血压。对于自己得了高血压，小杜很吃惊，在他的印象里，高血压只和老年人有关。

医生询问后得知，国庆节假期，小杜作息没有规律，经常熬夜通宵打游戏、吃高热量的食物、吸烟，再加上很少运动，才导致了身体出了问题。“患高血压的年轻人越来越多”，宋贺说，很多人都觉得自己还年轻，很少去关注血压问题，毫不在意自己不科学、不健康的生活和饮食习惯，就算身体不适也不会想到是血压出了问题。这位专家表示，青年人需养成科学健康的生活习惯。

52岁的王阿姨，患高血压已有8年，平时主要靠药物控制血压。可是中秋国庆假期还没过完，她就感到不舒服，到心血管专科医院门诊一量血压，竟然高达180/100mmHg。这是怎么回事？原来，王阿姨很喜欢吃甜食，尤爱甜甜的月饼。中秋节前后，王阿姨没有抵住各式各样月饼的“诱惑”，吃了不少。宋贺说，患有高血压、高血脂等病的患者最好不要过多的食用月饼。月饼的含钠量都很高，吃多了容易导致血压升高，且月饼中的糖分和丰富的油脂会增加血液的粘稠度，容易导致心脏缺血，严重时可能会诱发心肌梗塞。

金秋来临，天气逐渐转凉，宋贺表示，高血压病人应当注意血压波动，避免情绪激动造成血压急性升高，引发脑出血、中风等脑血管意外。冠心病病人尤其应当注意防寒保暖，清淡饮食，戒烟，以免引发心绞痛甚至心肌梗死。(陈静 徐兰青)