全国高血压日：只要血压升高就是高血压吗？

2020年10月8日是我国第19个高血压日，那么，得了高血压怎么办？是不是只要有血压升高就叫高血压？为什么吃药后血压还是控制不理想？今天，北京中医药大学东方医院心内科主任医师谢连娣为大家解答高血压病防治方面的知识。

得了高血压怎么办？

首先及时就医明确病因，然后规律服药并定期监测，同时也要摆正心态，对疾病的紧张情绪也可加重高血压，治疗高血压的根本目标是降低靶器官损害的风险，而降压治疗能带来直接获益，

是不是只要有血压升高就叫高血压？

人的血压在不同环境、不同状态下会有波动，如寒冷环境中，情绪激动、剧烈运动时血压会升高超过正常范围，这些大多是生理性、一过性的，脱离寒冷环境或静息状态下血压可回复至正常水平。临床上高血压的诊断需要在患者未服用降压药的情况下，静息状态时测量的血压值比较准确。

得了高血压没有感觉，不吃药行不行？

这个问题屡见不鲜，归根究底是患者对高血压认识太少，服药控制血压的根本目的是减轻靶器官损害的风险，这样能改善预后，所以高血压患者必须规律服药，无论有没有症状。

为什么吃药后血压还是控制不理想？

这涉及一个问题，即高血压的严重程度，根据血压最高值可以将高血压分级为1级、2级、3级，如果血压尚未控制达标，可能是现有药物疗效有限，可以适当加量，也可能需要加用其他种类降压药辅助降压，当然还有可能是因为日常生活习惯的问题，如食物中摄入过多盐分、熬夜过多、情志因素也可导致血压控制不理想。因此在这种情况下，建议患者前往心血管科门诊，寻医生调整降压方案。

光吃中药治疗高血压行不行？

目前主流的降压方案仍是以西药为主，其作用靶点明确，疗效尚可。而中药作用靶点太过于宽泛，降压效果偏弱，在不同体质的人身上疗效有所差异，所以治疗高血压不能光吃中药，临床上主要使用西药，中药可以起到一定辅助作用。

小知识：

人的血压如何形成

血压是一项基本生命体征，是判断一个人健康状态的最基本指标。血压指的是动脉中的血液对血管壁的侧压力，因为血压最初是用水银柱来测量，所以使用mmHg这个单位，即用汞柱的高度表示血液对血管壁的侧压力。人的心脏大致有自身的拳头大小，某种程度上来说心脏比拳头更有力，心脏是一个血液泵，也像是一条拧起来的毛巾，不断收缩舒张、拧松拧紧，收缩时泵出血液进入主动脉，动脉血管富有弹性，心脏的一部分做功推送血液流行全身，另一部分形成对血管壁的侧压力，这部分压力命名为收缩压；心脏收缩后开始舒张，原来被扩张的动脉血管弹性回缩，此时血液对血管壁的侧压力就是舒张压。举个例子，一个人的血压为122/82mmHg，即收缩压是122毫米汞柱，舒张压是82毫米汞柱，它代表血液川流对血管壁产生的压力波动，是心血管功能的集中体现，主要受心脏收缩力、外周血管阻力、循环血容量这三个因素影响。