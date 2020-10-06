人的心血管就像水循环系统，血液是循环流动的水，作为水泵的心脏不断为全身输送血液。肾脏就像出水口，通过调节水、钠排出量，改变循环血量和心输出量，从而稳定血压。一旦出水口出了问题，血压就会不稳，血压高了，出水口也会内外交困。

日本仙台东北医药大学研究发现，血压平稳与肾脏是否健康息息相关。其中，女性血压与慢性肾病风险之间的关联相对较弱，男性高血压患者即便血压控制在120/80毫米汞柱以下，患慢性肾病的风险仍比血压<120/80毫米汞柱的健康男性高54%。研究人员建议，男性更应关注血压变化，因为控好血压就是在保护肾脏。

临床发现，过去，高血压常以老年患者居多，如今在任何年龄段都可能发生，门诊中不乏二三十岁的年轻人查出原发性高血压，其中以男性居多，导致此现象的原因可能有几点：对高血压认识不足、作息紊乱、爱吃宵夜、运动不足、吸烟酗酒、压力过大。一旦血压失控，会让肾脏遭受三重打击。第一，蛋白尿。临床发现，约40%的人血压控制不好会出现蛋白尿。蛋白尿不仅是反映肾脏健康的重要指标，还是预测中风风险的独立危险因素。因此，平常尿检时，如果化验单中尿蛋白呈阳性，要引起重视。若多次尿检呈阳性，提示肾脏已经受损，要及时就医。第二，夜尿多。长期高血压会损伤肾脏的浓缩功能，表现就是晚上尿量比白天多。第三，肾功能受损。除了原发性肾病和糖尿病，高血压肾病占透析原因的第三位。

所以，建议所有人，特别是男性要尤为关注血压，将指标控制在130/80毫米汞柱以下，一旦超标，就要提高警惕。日常生活中，应重视调整生活方式，将体重控制在合理范围内，少吃盐、糖和脂肪，戒烟限酒，经常运动，避免情绪大起大落，定期做尿常规、尿微量白蛋白、血清尿素、肾脏B超或肾脏ECT等检查，尽早发现肾脏损害，及时治疗。若检查发现血压超过正常范围，不要排斥吃药，遵医嘱服药才有利于控制血压。用药原则是从小剂量开始，优选长效制剂，服药过程中定期随访，及时向主治医生报告病情，不要盲目听信偏方。原本就有肾脏病的患者，应重视监测血压变化，积极治疗。受到慢性肾病和高血压双重困扰的人，若尿蛋白大于1克/天，应尽量将血压控制在125/75毫米汞柱；尿蛋白<1克/天者，目标血压值应控制在130/80毫米汞柱，老年人及伴有心脑血管病的患者可适当放宽。▲