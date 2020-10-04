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孕妇不宜多吃维B6

中南大学湘雅医院产科主任医师 姚若进

2020年10月04日07:19 来源：人民网-生命时报

维生素B6是参与人体代谢的重要维生素，有助胎儿发育与成长，同时还能帮助孕妇缓解“孕吐”。但维生素B6毕竟是药，超量服用可能会带来“副作用”。

根据中国居民膳食水溶性维生素参考摄入量，孕妇每天维生素 B6 的平均需要量为 1.9毫克， 当出现妊娠剧吐症状时，建议医院就诊，医生会根据病情增加治疗剂量，但每天用量一般不超过 100毫克，同时需要配合其他治疗。维生素 B6 在肾功能正常时几乎不产生毒性，但长期、过量应用可致严重的周围神经炎、出现神经感觉异常、步态不稳、手足麻木。孕妇过量或长期服用维生素 B6，胎儿也容易受到影响，出生后表现为易兴奋、哭闹不安、易受惊、眼球震颤、反复惊厥等，此为维生素 B6 依赖症，诊治不及时，可能会有智力低下的风险。因此，产科只有对待有严重孕吐的孕妇时才会建议服用大剂量的维生素B6，但不建议一有孕吐就补充。

其实，孕吐是孕期的正常反应，孕中后期会逐渐缓解或自愈。如果症状不严重，建议从饮食上做些调整就行了。日常，饮食要清淡，避免食用刺激性食物。想吐时，可以含点生姜片或陈皮，也能起到缓解作用。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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