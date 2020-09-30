王辰院士：“健康县域”——县域医疗的规范和提升 院长是关键人物

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟联合主席王辰近日在“健康中国·健康县域”2020中国县域健康大会现场连线时表示，县域医疗水平的高低构成了决定中国医疗水平高低的决定性的、战略性的一支力量。而县域医院的院长的领导和管理水平直接影响着医院的发展。中国医疗卫生事业的成败、水平高低，很大程度上也取决于县域医院院长水平的高低。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟联合主席王辰

王辰指出，县域医疗工作对于整体的医疗卫生工作是最基础、最重要的组成部分。而县域医院工作开展的好坏，对全国整体的医疗卫生工作具有极为重要的意义。每个县域是不是有一支规范的医疗卫生力量；每个县域医疗卫生的队伍是不是规整，水平是不是足够支撑起医疗卫生事业发展的重任，这是一个需要正视和必须加以解决极为重要的问题。包括对于危害人民健康最严重的常见病、多发病的治疗上，我国的医疗卫生体系在预防、诊断、治疗和康复的各个方面还存在一个需要全体医疗卫生界人士一起努力解决的问题，就是规范的问题。

我们国家由于长期的社会经济发展水平和医学教育水平和医务人员队伍的培训水平所限，我们的医疗卫生队伍的水平是参差的。体现在县域，更是看到在县域医疗卫生队伍中，我们急需提升规范化的预防、诊断、治疗和康复的水平，这是一个极为重要的任务。

“按照我国医疗卫生资源的分布，应当注意到县域医疗卫生资源的有效利用、体系的健全、能力的提升对于地区、省、国家一级的医疗资源的相互匹配和协同是一个重要的问题。双向转诊的前提首先是县域是否能够规范对常见病的诊治体系建设和能力提升问题；针对一些相对疑难的、复杂的、危重症患者的双向转诊是否能够得到解决。所以，县域医疗水平的高低构成了决定中国医疗水平高低的决定性的、战略性的一支力量。所以提升县域的医疗水平是至为重要的。”王辰表示。

王辰指出，县域医院的院长对医院发展是起着至关重要的作用，其领导和管理水平直接影响着医院的发展。中国医疗卫生事业的成败、水平高低，很大程度上也取决于县域医院院长水平的高低。此次会议中国县域医院院长联盟把县域医院的院长们团结在一起，彼此认识，交流思想，促进彼此的合作，同时在国家的统一的布局上，各层级医院之间的交流和合作，应当通过这个平台能够得到加强。此次会议举行是有特别重要意义的。

王辰院士寄语中表示希望大家通过交流，能够真正的共同提升思想境界，很荣幸能够共同担负起这个重要的历史的责任和使命，促进我们从业务到管理的水平，真正的能对推动中国医疗卫生事业的发展有所助益！