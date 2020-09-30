中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会2020年内分泌代谢论坛成功举办

2020年9月26日，由中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会主办，广西医学会糖尿病及内分泌学分会协办的“中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会2020年内分泌代谢论坛”成功召开。

受疫情影响，本次论坛在北京和南宁两地同时线下召开，全国专家线上直播的形式开展。会议开幕式由北京医院内分泌科副主任潘琦教授主持，中国医疗保健国际交流促进会王晓民副会长、北京医院内分泌科主任郭立新教授分别致辞。中老年医疗保健分会杨惠婷秘书长出席了开幕式。郭立新教授对现场和线上的领导和参会医生表示欢迎，并简要介绍了学组成立以来的各项工作。王会长对中老年医疗保健分会和内分泌代谢学组的工作表示肯定，并对老年医学，尤其是老年内分泌学的发展提出了更高的要求和热切的期望。

部分参会嘉宾合影

本届论坛涉及内分泌领域多个学术方向，围绕糖尿病、骨代谢、内分泌、垂体肾上腺、特殊类型糖尿病、电解质、糖尿病及并发症的药物治疗等多个学术板块展开学术交流，汇聚了全国内分泌学界各领域的权威专家，共同传递最新学术进展，分享临床经验，积极促进内分泌疾病的诊治，为参会医生提供了一场饕餮学术盛宴。大会共开展16场次学术报告，出席大会领导、学术大咖及学组委员专家共计30余人，线上参会医生超过10000人。为推动糖尿病相关基础知识的普及，组委会还给参会的每位医生赠送一册郭立新教授的科普大作《睿眼观糖》。

内分泌代谢学组在北京医院内分泌科主任郭立新教授的积极倡导下，于2016年正式选举成立。郭立新教授任组长，解放军联勤保障部队第900医院徐向进教授、中日医院邢小燕教授任副组长，北京医院内分泌科副主任潘琦教授任秘书长，武汉大学人民医院高凌教授任副秘书长。共有来自全国20余所重点城市三甲综合医院的30余位内分泌领域专家担任学组委员。自2017年起，内分泌代谢论坛已举办三届，逐步成为中老年内分泌代谢领域具有国际水准的学术交流平台。

本次论坛在分享学术与临床成果的同时，共同引领和推动内分泌代谢学科的进步和发展，成为广大内分泌与代谢性疾病临床和基础工作者学术交流的优质平台。希望借此机会促进全国内分泌学同道专业水平的共同进步。