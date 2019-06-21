广东开设首个青春期内分泌疾病联合门诊

今年已经36岁的小敏经常带着2岁的儿子，一同到儿科接受治疗。“我和2岁儿子看的是同一个医生呢！”小敏笑称自己是儿科门诊最老的“巨婴”了。患有先天性甲状腺功能减退症的她，从小就在中山大学孙逸仙纪念医院儿科内分泌专科定期复诊。她曾转到成人门诊看病，但因感到不自在，最后还是回到了熟悉的儿科门诊。

类似小敏这样的情况，在儿科内分泌专科时有发生。中山大学孙逸仙纪念医院副院长、内分泌科主任严励教授介绍，绝大多数儿童内分泌疾病是先天性或遗传性疾患，需要终身全程治疗，由于成人内分泌疾病的治疗重点与儿童内分泌疾病不同，对于小敏这样“在儿科内分泌门诊长大”的患者，长大后由于种种原因，无法适应成人门诊的治疗，甚至导致治疗过程出现了断层，严重影响了身心健康管理。

记者获悉，广东省首家开设青春期内分泌疾病联合门诊近日在中山大学孙逸仙纪念医院开设。据介绍，该门诊主要服务于14至18岁的内分泌疾病患者，为他们在青春期过渡期间提供有针对性的个体化治疗方案。

今年22岁的阿豪在儿童期被诊断为“垂体柄阻断综合征”，从幼儿园起就一直在中山大学孙逸仙纪念医院儿科就诊，十多年来不曾中断。

中山大学孙逸仙纪念医院内分泌内科肖辉盛副教授指出，儿童内分泌疾病一般与先天性或遗传性因素有关，不同程度地导致患者身高、体重等体格发育异常，可有一定的智力发育问题，也可能有自卑感。有些14~18岁患者小时候就诊时长期依赖父母的陪伴，在更换到内科内分泌医生就诊时会感到不适应，因为发现周围患者的年龄“可以当自己的叔叔、阿姨、爷爷、奶奶”。

另一方面，糖尿病和甲减等内分泌疾病，由于体重和儿童特点的原因，在成人后的治疗剂量和治疗方案也可能不同。有些患者不知道通过何种途径去寻找一个合适自己的内科内分泌医生。这些复杂内分泌代谢性疾病终身治疗和综合管理，理所当然地需要内科内分泌医师承担这份工作。

中山大学孙逸仙纪念医院儿科内分泌专科副主任梁立阳副教授介绍，随着医疗水平的不断提高，95%的儿童期慢性病患者都能够长大成人，在儿童期慢性疾病中，内分泌疾病占了1/3。从青春期到成人是个不断变化的过程，因此对他们的疾病管理模式也需要一个过渡期，而不是直接的跨越模式。

“正因如此，儿科内分泌医生强调必须把接力棒准确交给内科内分泌医生，由他们平稳接管患者。”肖辉盛指出，内分泌疾病联合门诊应运而生，在儿科内分泌科和内科内分泌科之间架起了有效的桥梁，更好地服务患者。

据介绍，中山大学孙逸仙纪念医院青春期内分泌疾病联合门诊诊治范围包括多种青春期内分泌疾病，包括年龄在14岁以上的1型糖尿病、垂体柄阻断综合征、特发性低促性腺激素性性功能减退症、生长激素缺乏性矮小症、先天性肾上腺皮质增生、青春期多囊卵巢综合征、性发育异常等。（记者任珊珊 通讯员张阳、刘昕晨）