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月经总推迟 不孕风险高

安徽省第二人民医院妇科主任医师 徐福霞  □主治医师 杨 蕾

2020年09月30日10:56 来源：人民网-生命时报

　　人们常说月经是女性健康的晴雨表，若是在该来的日子迟迟不来，总让人焦虑又紧张。

　　很多因素会影响到月经来潮，其受下丘脑-垂体-卵巢轴内分泌调控，其中任何一个环节出现问题都可能导致月经异常。也就是说，月经不只与子宫、卵巢有关，也受大脑调控。生活中常见的节食减肥、熬夜失眠、工作压力大、情绪紧张等，都可能影响激素调节，进而导致月经推迟。

　　偶尔一次月经推迟不用特别担心。如果患者生活规律、饮食健康，频繁出现月经推迟超过1周，需要引起重视，建议及时就诊，如彩超检查，排除子宫和卵巢是否有器质性病变，月经来潮期间检查性激素六项等。多囊卵巢综合征是临床常见的导致月经紊乱的原因，患者常伴有毛发过多、痤疮、颈部发黑、肥胖等表现。此外，卵巢早衰也是原因之一。

　　无论是否计划备孕，若出现频繁的月经推迟，都应及时寻求帮助。子宫内膜受卵巢激素影响，出现周期性子宫出血的情况称为月经。一般从上次来月经的第一天到下次月经的第一天称为一个周期，正常月经周期为21~35天。大于35天属于月经周期延长,而月经推迟不来,患者往往不能正常排卵,导致不孕症风险增加。另外，月经前半个月子宫内膜处于增生状态，经常月经推迟，每个月增生期延长，会导致内膜受雌激素刺激时间延长，诱发异常增生，随时间进展，甚至有内膜癌的风险。女性在日常中要注意进行适当锻炼、规律作息和健康饮食，预防因内分泌紊乱导致月经失调。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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